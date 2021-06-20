На пятидесятый день после Пасхи православные христиане отмечают Троицу – день, когда на землю сошел Святой Дух, доказав тем самым триединство Бога. В нынешнем году он выпадает на 20 июня.

Православные христиане на Троицу украшают дома и храмы зелеными веточками березы, цветами. К слову, сионская горница, где на апостолов сошел Святой Дух, в то время, по общему обычаю, тоже была украшена изумрудной зеленью. Цветущие ветви напоминают нам о том, что под действием благодати Божией человеческие души расцветают плодами добродетелей.

Кстати, Пятидесятница считалась днем, когда весна окончательно уступает место лету. На этот счет наши предки приметили несколько погодных знаков.

* Дождь на Троицу – ожидается обильный урожай хлебов и грибов.

* Попасть под дождь – к добру и исполнению мечтаний.

* Кто увидит радугу – обретет здоровье и богатство в будущем году.

* Дождливая Пятидесятница – к теплому лету.

Елена ДОРОШКО