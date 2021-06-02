В Республике Беларусь вопросу противодействия преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, всегда уделялось достаточное внимание. Принимаемые меры представляют единую целостную систему, включающую в себя закрепление на законодательном уровне ответственности, адекватной общественной опасности противоправных деяний, а также выработку эффективного механизма профилактики наркопотребления.

Сотрудники подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми систематически осуществляют комплекс профилактических и оперативных мероприятий с целью недопущения вовлечения лиц в немедицинское потребление наркотиков.

Зачастую незаконному приобретению и употреблению неправопослушными гражданами, в том числе несовершеннолетними и молодежью «бесплатного» и «доступного» опасного наркотического средства – марихуаны способствует ее произрастание на общедоступных и неохраняемых участках местности – полях, огородах, лесах. Ежегодно на территории Гомельской области с 01 июня по 15 сентября проводится специальная программа «Мак», главными задачами которой являются блокирование доступа наркопотребителей к дикорастущим зарослям конопли, выявление и уничтожение незаконных посевов наркосодержащих растений, а также осуществление мероприятий, направленных на устранение причин и условий, способствующих распространению наркотических средств растительного происхождения.

В 2020 году силами сотрудников органов внутренних дел Гомельской области уничтожено 876 незаконных посевов наркосодержащих растений, из которых 74 составляют факты произрастания мака и 802 – дикорастущей конопли. Уничтожено 0,3 тонны мака и 92,2 тонны конопли. Общая площадь уничтоженных мест произрастания наркосодержащих растений составила 70,6 Га. К административной ответственности за посев и выращивание наркосодержащих растений привлечено 177 лиц.

Гражданам следует помнить, что согласно статье 17.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, без цели их сбыта или изготовления либо иного получения наркотических средств или психотропных веществ, – влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.

Согласно статье 329 Уголовного кодекса Республики Беларусь:

Незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в целях их сбыта или изготовления либо иного получения наркотических средств или психотропных веществ – наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. Те же действия, совершенные повторно, либо группой лиц, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 327, 328, 331 и 332 настоящего Кодекса, – наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные организованной группой, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет со штрафом или без штрафа.

Если Вам стало известно о совершённом или готовящемся преступлении, о лицах причастных к незаконному обороту наркотических средств или психотропных веществ, о местах производства наркотических средств, либо местах выращивания наркосодержащих культур, незамедлительно информируйте управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции УВД Гомельского облисполкома по телефону: (80232) 508894, 102.