В Республике Беларусь вопросу противодействия преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, всегда уделялось достаточное внимание. Принимаемые меры представляют единую целостную систему, включающую в себя закрепление на законодательном уровне ответственности, адекватной общественной опасности противоправных деяний, а также выработку эффективного механизма профилактики наркопотребления.
Сотрудники подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми систематически осуществляют комплекс профилактических и оперативных мероприятий с целью недопущения вовлечения лиц в немедицинское потребление наркотиков.
Зачастую незаконному приобретению и употреблению неправопослушными гражданами, в том числе несовершеннолетними и молодежью «бесплатного» и «доступного» опасного наркотического средства – марихуаны способствует ее произрастание на общедоступных и неохраняемых участках местности – полях, огородах, лесах. Ежегодно на территории Гомельской области с 01 июня по 15 сентября проводится специальная программа «Мак», главными задачами которой являются блокирование доступа наркопотребителей к дикорастущим зарослям конопли, выявление и уничтожение незаконных посевов наркосодержащих растений, а также осуществление мероприятий, направленных на устранение причин и условий, способствующих распространению наркотических средств растительного происхождения.
В 2020 году силами сотрудников органов внутренних дел Гомельской области уничтожено 876 незаконных посевов наркосодержащих растений, из которых 74 составляют факты произрастания мака и 802 – дикорастущей конопли. Уничтожено 0,3 тонны мака и 92,2 тонны конопли. Общая площадь уничтоженных мест произрастания наркосодержащих растений составила 70,6 Га. К административной ответственности за посев и выращивание наркосодержащих растений привлечено 177 лиц.
Гражданам следует помнить, что согласно статье 17.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, без цели их сбыта или изготовления либо иного получения наркотических средств или психотропных веществ, – влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.
Согласно статье 329 Уголовного кодекса Республики Беларусь:
- Незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в целях их сбыта или изготовления либо иного получения наркотических средств или психотропных веществ – наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
- Те же действия, совершенные повторно, либо группой лиц, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 327, 328, 331 и 332 настоящего Кодекса, – наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет.
- Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные организованной группой, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет со штрафом или без штрафа.
Если Вам стало известно о совершённом или готовящемся преступлении, о лицах причастных к незаконному обороту наркотических средств или психотропных веществ, о местах производства наркотических средств, либо местах выращивания наркосодержащих культур, незамедлительно информируйте управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции УВД Гомельского облисполкома по телефону: (80232) 508894, 102.