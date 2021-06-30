Ценные подарки и слова благодарности за активную жизненную позицию от райкома профсоюза работников АПК, первичных профсоюзных организаций и руководства сельхозпредприятий принимали семьи Заливанских и Курицких – участники областного этапа сельскохозяйственного проекта «Властелин села», который прошел в Калинковичах.

К слову, с семьей Сергея и Ольги Заливанских, победителях районного этапа, читатели «Авангарда» уже знакомы. Молодая семья проживает в Широком. Оба супруга работают в СУП «Андреевка». В их дружной семье подрастает двое сыновей Ярослав и Владислав.

Многодетная семья Николая и Анастасии Курицких из деревни Старая Белица, что в Гомельском районе, на областном этапе сельскохозяйственного проекта представила Гомельский район. Глава семейства работает в КМУП «Буда-Кошелевский ПМС» и также, как Сергей и Ольга Заливанские, является членом Буда-Кошелевской районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников АПК. Супруги воспитывают троих сыновей: Никиту, Константина и Александра.

Как отметила председатель райкома профсоюза работников АПК Елена Степаненко, приятно, что в сельскохозяйственной отрасли есть такие активные и инициативные люди. Участие в подобного рода мероприятиях и совместные дела объединяют, помогают выявить таланты и способности сельских тружеников. Глядя на такие дружные и сплоченные семьи, в очередной раз убеждаемся, что на нашей земле живут преданные ей люди, любящие землю, свой край и родной уголок, умеющие не только хорошо и плодотворно трудиться, но и с весело и с пользой проводить свободное время. Елена Михайловна поблагодарила семьи Заливанских и Курицких за участие в проекте, пожелала им крепкого здоровья, счастья, процветания и успехов во всех начинаниях.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото из личного архива Елены Степаненко