3 июня прошли заключительные игры турнира по мини-футболу на открытой площадке.

В течение месяца шесть команд оспаривали главный приз соревнований. Болельщикам было на что посмотреть: каждая из команд продемонстрировала отличную физическую подготовку и мастерство. Победителем турнира стала команда гимназии райцентра. Между командами МФК «Буда-Люшевская» и РУП «Белоруснефть-Особино» развернулась нешуточная борьба за второе и третье места, которая достигла своего апогея в финале. Игрокам нужно было продемонстрировать быстроту, ловкость, безупречную координацию движений, а также владение техническими приёмами и слаженное командное взаимодействие. В итоге второе место у команды РУП «Белоруснефть-Особино», третье досталось футболистам из Буды Люшевской.

Виктор Денисов, капитан команды РУП «Белоруснефть-Особино»:

– Мне нравится играть в футбол, и я участвую в таких соревнованиях не впервые. Приятно встретить единомышленников, пообщаться с ними, проверить свои силы. На турнире собрались футболисты с хорошим уровнем подготовки. Соперничать с ними было сложно, но интересно. Отдельно хочется поблагодарить ГУ РФСК «Урожай» за организацию турнира.

Ирина ШУТОВА

Фото из архива Олега ЕЧЕНКО