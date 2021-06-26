Накануне профессионального праздника прокурор Буда-Кошелевского района Андрей Комаров рассказал о приоритетных направлениях деятельности, работе с обращениями граждан и кадровой политике:

– Имея многолетнюю историю, для органов прокуратуры главными задачами по-прежнему остаются обеспечение верховенства права, законности и правопорядка, защита прав и законных интересов граждан и организаций, а также общественных и государственных интересов. Прокуратура осуществляет надзор за исполнением законодательства, координирует правоохранительную деятельность государственных органов, осуществляющих борьбу с преступностью и коррупцией, проводит предварительное следствие в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом. Прокуроры принимают участие в рассмотрении судами гражданских дел, поддерживают государственное обвинение по уголовным делам, участвуют в административном процессе.

Если говорить о конкретной работе, то в первом полугодии текущего года прокуратурой района в порядке общего надзора проведено 20 проверок по всем направлениям деятельности государственных учреждений и предприятий, по их результатам внесено 24 представления, вынесено 28 предписаний об устранении нарушений законодательства. В интересах государства в суды подано 9 заявлений имущественного характера, по результатам рассмотрения которых взыскано 39282 руб. По требованию прокурора к материальной ответственности привлечены 57 лиц, к административной – 14. Прокуратурой опротестовано 5 решений государственных органов.

Выполняя правозащитную функцию как одну из приоритетных, работниками прокуратуры проводится работа по восстановлению нарушенных прав граждан. Есть категории, особенно нуждающиеся в защите, – дети, инвалиды, нетрудоспособные граждане. Они не всегда знают, как им действовать в тех или иных случаях, поэтому обращение в прокуратуру для них – это шанс на восстановление справедливости. За указанный период в прокуратуру поступило 38 таких обращений, из них рассмотрено по существу 20, 9 удовлетворено. За аналогичный период прошлого года поступило 32 обращения, рассмотрено по существу 24, из них удовлетворено 11.

Работая на результат, мы стали чаще практиковать рассмотрение обращений с выездом на место. Эффективность приносят и постановка обращений на контроль при направлении их в другие организации, и проведение дополнительных проверок по ним. Это позволяет своевременно выявить факты ненадлежащего рассмотрения и принять меры прокурорского реагирования к виновным.

Кроме того, сегодня под пристальным вниманием сотрудников прокуратуры находятся вопросы надзора за соблюдением антикоррупционного законодательства, законодательства о несовершеннолетних, а также законодательства, регулирующего вопросы профилактики преступлений и правонарушений. Данная работа позволяет держать под контролем оперативную обстановку в районе в целом.

Учитывая аграрную направленность нашего района и поручение главы государства на необходимость участия прокуроров в работе по предупреждению падежа скота в сельхозорганизациях и возможных потерь производства, в этом году прокуратура Буда-Кошелевского района провела 12 проверок. Среди выявленных нарушений: ненадлежащее санитарное состояние помещений и выгульных площадок МТФ, нехватка подстилочного материала в стойлах и несоблюдение организационно-технологических требований при кормлении животных. В отдельных хозяйствах прокуроры обнаружили нарушение правил хранения кормов. Более того, отдельными должностными лицами сельхозорганизаций для сокрытия падежа животных допускалось умышленное искажение государственной статистической отчетности. Так, выявлены факты сокрытия от учета 62 павших коров.

По результатам проведенной работы прокуратурой района внесено 2 представления об устранении выявленных нарушений, вынесено 3 предписания, направлено 1 поручение о подготовке дела об административном правонарушении, вынесено 14 постановлений о привлечении работников к дисциплинарной ответственности. В суд Буда-Кошелевского района предъявлено 4 исковых заявления о взыскании ущерба с виновных должностных лиц и иных работников сельхозорганизаций на сумму 70 992,10 руб. Все они удовлетворены.

Еще одно не менее важное направление в нашей работе было продиктовано политической ситуацией в мире в отношении нашей страны. В целях социальной и исторической справедливости, устранения белых пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности в апреле текущего года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Создана следственная группа, в состав которой вошли и районные прокуроры. Предстоит большая работа с архивными документами, тысячами уголовных дел в отношении нацистских преступников. Будет проведено множество экспертных исследований, связанных с обнаружением массовых захоронений, продолжены мероприятия по установлению живых свидетелей геноцида, защите их прав и законных интересов, увековечению памяти погибших. Все сведения из уголовного дела позволят поставить перед международными организациями вопрос о признании Беларуси пострадавшей от геноцида и пресечь попытки обесценить исторические факты. На сегодняшний день в нашем районе уже проводятся следственные действия, опрашиваются узники фашистских концлагерей и свидетели тех событий. Все показания фиксируются видеосъемкой.

В профессиональный праздник не могу не отметить работу всего нашего коллектива, ведь эффективность выполнения стоящих перед органами прокуратуры задач во многом зависит от кадрового состава. Сегодня работник прокуратуры должен обладать широким кругозором, быстро вникать в проблематику, уметь рационально организовать свое рабочее время, самостоятельно определять пути решения поставленных перед ним задач.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец