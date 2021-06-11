Лучшее время суток для купания:

утром — 8.00 — 10.00,

вечером — 17.00 — 19.00.

Рекомендуется:

перед купанием — отдохнуть;

входить в воду осторожно, медленно, когда вода дойдет вам до пояса, остановитесь и плывите вдоль берега или к нему;

купаться в специально отведенных и оборудованных для этого местах;

перед купанием в незнакомых местах обследовать дно;

находиться в воде не более 15-20 минут;

после купания растереть тело полотенцем.

Не рекомендуется:

купаться раньше чем через час-полтора после приема пищи;

входить в воду разгоряченным;

отплывать далеко от берега;

доводить себя до озноба;

пользоваться надувными матрасами, автомобильными камерами и другими не предназначенными для купания предметами.

Запрещается:

оставлять без присмотра детей;

заплывать за предупредительные знаки;

прыгать и нырять в воду в неизвестном месте;

подплывать под купающихся, хватать друг друга за руки и ноги в воде с целью розыгрыша;

подавать ложные сигналы бедствия;

купаться в нетрезвом состоянии.

Источник: ОСВОД.

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