Лучшее время суток для купания:
утром — 8.00 — 10.00,
вечером — 17.00 — 19.00.
Рекомендуется:
перед купанием — отдохнуть;
входить в воду осторожно, медленно, когда вода дойдет вам до пояса, остановитесь и плывите вдоль берега или к нему;
купаться в специально отведенных и оборудованных для этого местах;
перед купанием в незнакомых местах обследовать дно;
находиться в воде не более 15-20 минут;
после купания растереть тело полотенцем.
Не рекомендуется:
купаться раньше чем через час-полтора после приема пищи;
входить в воду разгоряченным;
отплывать далеко от берега;
доводить себя до озноба;
пользоваться надувными матрасами, автомобильными камерами и другими не предназначенными для купания предметами.
Запрещается:
оставлять без присмотра детей;
заплывать за предупредительные знаки;
прыгать и нырять в воду в неизвестном месте;
подплывать под купающихся, хватать друг друга за руки и ноги в воде с целью розыгрыша;
подавать ложные сигналы бедствия;
купаться в нетрезвом состоянии.
Источник: ОСВОД.