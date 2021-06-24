Аномальная жара и зной уносят жизни людей, а также могут привести к обострению имеющихся заболеваний. Влияние аномальной жары опасно для любого возраста. К высокому риску смертности от высоких температур относятся пожилые люди, дети и младенцы, беременные и лица с хроническими заболеваниями.

Необходимо знать, что тепловой и солнечный удар – это не одно и то же.

Солнечный удар – это резкое повышение температуры тела при высокой инсоляции солнечными лучами.

При тепловом ударе фактором перегревания является повышенная температура окружающей среды.

Причины солнечного удара:

  • Длительное пребывание под прямыми лучами солнца – отдых, прогулки;
  • Работы под палящим солнцем;
  • Непокрытая головным убором голова;
  • Прием некоторых лекарственных средств, снижающих способность к терморегуляции (миорелаксанты);
  • Употребление алкогольных напитков;

Основные симптомы солнечного и теплового удара:

  • Потемнение в глазах;
  • Повышение температуры тела;
  • Головная боль;
  • Понижение или повышение артериального давления;
  • Нарушение сердечной деятельности;
  • Сильное покраснение лица;
  • Тошнота и рвота;
  • Сухость во рту, жажда;

Первая помощь при солнечном и тепловом ударе:

  1. Немедленно отвести пострадавшего в прохладное помещение, в крайнем случае – в тень.
  2. Помочь пострадавшему придать горизонтальное положение, повернуть его голову набок.
  3. Полностью накрыть  голову пострадавшего тканью, намоченной в воде комнатной температуры. Не следует пользоваться льдом, так как он может спровоцировать кровоизлияние.
  4. Если пострадавший в сознании, ему каждые полчаса необходимо давать пить охлажденную воду. Можно давать минеральную негазированную воду, раствор регидрона, подслащенную воду.

Если человек продолжает находиться без сознания, срочно вызывайте скорую помощь.

Профилактика солнечного и теплового удара заключается в соблюдении следующих правил, которые помогут сохранить ваше здоровье:

-Одежда должна быть легкая, светлых тонов, изготовленная из натуральных материалов;

-В период с 11 до 16 часов запрещено пребывание под прямыми солнечными лучами;

-Питьевой режим должен быть усиленным;

-Не переедать и не создавать дополнительную нагрузку на организм в целом;

-Снизить риск обезвоживания поможет прохладный душ, смачивание лица, рук, ног водой;

-Необходимо защитить голову от прямых солнечных лучей (шляпы, панамы, косынки светоотражающих оттенков).

 

Берегите себя и будьте здоровы!

 

Буда-Кошелевская ЦРБ