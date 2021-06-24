Аномальная жара и зной уносят жизни людей, а также могут привести к обострению имеющихся заболеваний. Влияние аномальной жары опасно для любого возраста. К высокому риску смертности от высоких температур относятся пожилые люди, дети и младенцы, беременные и лица с хроническими заболеваниями.

Необходимо знать, что тепловой и солнечный удар – это не одно и то же.

Солнечный удар – это резкое повышение температуры тела при высокой инсоляции солнечными лучами.

При тепловом ударе фактором перегревания является повышенная температура окружающей среды.

Причины солнечного удара:

Длительное пребывание под прямыми лучами солнца – отдых, прогулки;

Работы под палящим солнцем;

Непокрытая головным убором голова;

Прием некоторых лекарственных средств, снижающих способность к терморегуляции (миорелаксанты);

Употребление алкогольных напитков;

Основные симптомы солнечного и теплового удара:

Потемнение в глазах;

Повышение температуры тела;

Головная боль;

Понижение или повышение артериального давления;

Нарушение сердечной деятельности;

Сильное покраснение лица;

Тошнота и рвота;

Сухость во рту, жажда;

Первая помощь при солнечном и тепловом ударе:

Немедленно отвести пострадавшего в прохладное помещение, в крайнем случае – в тень. Помочь пострадавшему придать горизонтальное положение, повернуть его голову набок. Полностью накрыть голову пострадавшего тканью, намоченной в воде комнатной температуры. Не следует пользоваться льдом, так как он может спровоцировать кровоизлияние. Если пострадавший в сознании, ему каждые полчаса необходимо давать пить охлажденную воду. Можно давать минеральную негазированную воду, раствор регидрона, подслащенную воду.

Если человек продолжает находиться без сознания, срочно вызывайте скорую помощь.

Профилактика солнечного и теплового удара заключается в соблюдении следующих правил, которые помогут сохранить ваше здоровье:

-Одежда должна быть легкая, светлых тонов, изготовленная из натуральных материалов;

-В период с 11 до 16 часов запрещено пребывание под прямыми солнечными лучами;

-Питьевой режим должен быть усиленным;

-Не переедать и не создавать дополнительную нагрузку на организм в целом;

-Снизить риск обезвоживания поможет прохладный душ, смачивание лица, рук, ног водой;

-Необходимо защитить голову от прямых солнечных лучей (шляпы, панамы, косынки светоотражающих оттенков).

Берегите себя и будьте здоровы!

Буда-Кошелевская ЦРБ