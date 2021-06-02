В рамках республиканской акция «Дарим радость», приуроченной к Международному дню защиты детей, которая впервые проходит в нашей стране, профсоюзные активисты продолжили марафон добрых дел и привели в порядок детскую площадку в центре города.

Как отметила председатель районного объединения организаций профсоюзов Татьяна Бурнышева, данная акция направлена, прежде всего, на создание условий для активного отдыха и укрепления физического здоровья детей. Приятно, что и профсоюзы могут внести свою лепту в благородное и нужное дело, сделав времяпрепровождение самых юных жителей района еще более ярким, насыщенным и комфортным. Тем более, что данная площадка является своеобразным местом притяжения детворы с разных уголков райцентра.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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