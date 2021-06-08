Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в мае проведен ряд мероприятий с целью контроля соблюдения требований пожарной безопасности на объектах, расположенных на территории района.

Так, в ходе выборочной проверки СУП «Андреевка» был выявлен ряд нарушений требований пожарной безопасности, предъявляемых к планам эвакуации людей при пожаре. Кроме этого пожарные краны административного здания находились в неисправном состоянии, отопительные печи на объектах имели сквозные трещины в корпусе, здания и сооружения не в полной мере были обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно действующим требованиям.

Внеплановая проверка магазина «Евроопт» №377 в г. Буда-Кошелево показала, что руководством магазина допускается загромождение путей эвакуации продовольственными товарами. В свою очередь в ходе мониторинга ОДО «Брандстройпроект» в части качества технического обслуживания и ремонта установок пожарной автоматики вышеуказанного магазина нареканий не вызвала.

В процессе выборочной проверки Буда-Кошелевского ДРСУ №184 было установлено, что руководителем объекта, а также закрепленными должностными лицами не на должном уровне поддерживается противопожарный режим. На объекте были выявлены нарушения требований, предъявляемых к путям эвакуации, обеспечению необходимым количеством первичных средств пожаротушения имеющихся зданий и сооружений, а также несоответствия в помещении, предназначенном для обслуживания аккумуляторных батарей. В ходе мониторинга ООО «Эмерком ЮА», обслуживающего систему оповещения данного объекта, нарушений выявлено не было.

Вручением акта и предписания завершилась выборочная проверка Учреждения «Буда-Кошелевская РОС» РГОО «БООР». На данном объекте руководитель был привлечен к административной ответственности за упущения, допущенные в документации, касающейся вводного противопожарного инструктажа, а также за нераспределение обязанностей между работниками на случай возникновения пожара согласно действующего законодательства.

В завершение текущего периода работниками МЧС был проведен плановый мониторинг ООО «Романовский мясоперерабатывающий комбинат», расположенного вблизи н.п. Залуневье. Мониторинги как самого комбината, так и обслуживающей его автоматику ООО «Эмерком ЮА» завершились направлением рекомендаций в адрес руководителей. Среди типичных нарушений – неисправные средства пожаротушения, пути эвакуации, закрытые на замки, которые нельзя открыть изнутри без ключа, а также отсутствие у определенной категории работников обучения по программам пожарно-технического минимума.