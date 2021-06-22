Пустующие здания не только портят эстетический вид населенных пунктов, но и привлекают лиц без определенного места жительства, а еще хуже — являются местом игр для детей. Доступ в такие строения должен быть ограничен.

Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с корреспондентом районной газеты «Авангард» проведен рейд на территории Кошелевского сельсовета по обследованию неэксплуатируемых объектов на предмет ограничения в них доступа посторонних лиц. Во время рейда также уделялось внимание обследованию участков, заросших сухой растительностью, и состоянию аварийных деревьев.

Как показывает практика, доступ в здания не всегда ограничен. Одна из главных причин свободного проникновения – халатность балансодержателя, который обязан следить за состоянием объектов. Имеют место и случаи, когда для того, чтобы попасть в здания, непрошеные гости устраняют все преграды. Проникая в жилище, лица без определенного места жительства готовят пищу на кустарно изготовленных отопительных приборах, злоупотребляют спиртными напитками и курят. В результате такого проживания происходят пожары и гибнут люди.

Не менее привлекательны бросовые здания и для детворы. Во время каникул ребята находят для себя здесь множество развлечений, однако детские забавы в таких местах иногда заканчиваются трагически.

В результате рейда выявлены общие нарушения для большинства зданий: не закрыты дверные и оконные проемы, отсутствуют ограждения зданий и сооружений, нет предупреждающих знаков и информационных табличек на ограждениях, фасадах или наиболее просматриваемых участках.

Рейдовые мероприятия будут продолжены, ведь не ограничение доступа посторонних лиц в пустующие строения может привести к возникновению пожара, а еще хуже — гибели людей.

РОЧС