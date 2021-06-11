Стартовала акция «Каникулы без дыма и огня». В течение всего лета она будет проходить в пришкольных лагерях, а также в учреждениях дошкольного образования. На помощь МЧС придут активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, студенты, ОСВОД, Добровольное пожарное общество.

Уважаемые родители, именно вы являетесь основным звеном в вопросе обучения своих детей правилам безопасности. Научите их правильным действиям на случай возникновения пожара, напоминайте им номера вызова спасателей 101 и 112, а главное – ни под каким предлогом не оставляйте маленьких детей одних.



Происшествия. В прошлое воскресенье, 6 июня, в д. Ивановка горел жилой дом. Пострадавших, к счастью, нет. Огнем повреждена кровля. Нарушение правил экс-плуатации печного отопления – рассматриваемая версия происшествия. А спустя три дня из-за неосторожного обращения с огнем загорелось домовладение в д. Шарибовка.

8 июня в РОЧС поступило сообщение о пожаре фронтального погрузчика ВМЕ-1565 на территории фермы в н.п. Папоротный. В результате повреждены моторный отсек и кабина погрузчика. Причина случившегося устанавливается. МЧС напоминает: периодически необходимо очищать узлы и агрегаты от пыли и пожнивных остатков, осуществлять контроль за их работой, а также следить и своевременно устранять подтекания горюче-смазочных материалов.

Еще один инцидент произошел в начале июня в Мозыре. В приемный покой городской больницы с термическими ожогами обратился мужчина с ребенком. Как выяснилось, семья из трех человек отдыхала на территории гаражного потребительского кооператива. Отец разжег мангал для приготовления шашлыков. Затем, взяв на руки свою маленькую дочь, решил добавить жидкость для розжига в уже горящий мангал. В этот момент пластиковая бутылка треснула, жидкость попала на руки и одежду людей и воспламенилась. При помощи подручных средств мужчина сбил пламя, но ожогов избежать не удалось.