Разговоры о том, что “независимый” профсоюз РЭП покидают его члены, ходят давно. И вот недавно появилось видео, где рабочий железной дороги обращается к руководству этой крикливой организации с заявлением исключить его из нее. Причина более чем понятная и разумная: человек не желает поддерживать вмешательство “независимого профсоюза” в политическую деятельность Беларуси, не хочет быть втянутым во внутренние дрязги и грязные разборки – быть пешкой в чьей-то нечистой, но очевидно очень выгодной с финансовой стороны игре.

После того, как Сергей публично объявил свою позицию, он сделал еще письменное заявление. Рассказал, что десять лет назад записался в профсоюз, так как нужна была недорогая юридическая помощь в решении вопроса с наследством. За это время понял, что просто так из солидарности бесплатно ничего не делается. Вскрылась и внутренняя часть – тайная иерархия – профсоюза. В РЭП все члены делятся на три категории. Первая – руководство из нескольких человек. Это те, кто пользуются всеми материальными благами – распределяют средства, ездят с “профсоюзными” целями за границу, одним словом, хорошо живут за счет остальных. Вторая – это недовольные жизнью и жаждущие перемен. А третья – те самые простачки, которые искали юридическую помощь. Сергей из числа последних. Он признался: его беспокоило, что основной лейтмотив “независимого” профсоюза – критика действующей власти, поклонение БЧБ-символике. Перестал платить взносы, но даже после этого его не исключили, так как для “змагаров” – и это их стиль – важна любая “картинка”, а в данном случае “цифра”.

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