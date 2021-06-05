Сберечь то, что нас окружает

Четверть века работает,а 11 лет возглавляет райинспекцию природных ресурсов

и охраны окружающей среды Наталья Вегера, главный специалист инспекции Ирина Матюшенко в должности уже 15 лет. Работая в тандеме, обе ответственно и со знанием дела подходят к природоохранной деятельности. А Всемирный день охраны окружающей среды – их профессиональный праздник. Главными задачами инспекции являются государственное регулирование в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, координация деятельности в области обеспечения экологической безопасности, организация пропаганды экологических знаний, участие в создании системы экологического просвещения, образования и воспитания, а также взаимодействие с общественными объединениями.

Чем богата природа Будакошелевщины? Какие охраняемые природные объекты и территории есть в нашем районе? Об этом и многом другом рассказывает начальник районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталья ВЕГЕРА:

– Одним из важных направлений деятельности инспекции является решение вопросов, связанных с сохранением и приумножением природных богатств на территории Буда-Кошелевского района. Это и рациональное использование недр, водных ресурсов, сохранение древесно-кустарниковой растительности, почвы и животного мира. Причем эта работа проводится в тесном взаимодействии с учеными Национальной академии наук Беларуси.

Уже в текущем году Государственным научным учреждением «Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича Национальной академии наук Беларуси» разработаны 3 комплекта охранных документов (паспорта и охранные обязательства) на редкие и типичные биотопы, выделенные на территории государственного лесохозяйственного учреждения «Буда-Кошелевский опытный лесхоз». К слову, биотоп – природный объект с однородными экологическими условиями, в котором обитают сообщества тех или иных видов диких животных и произрастают дикорастущие растения. В нашем районе это лиственные леса на избыточно увлажненных почвах и низинных болотах площадью 10,3 га в Чернянском лесничестве, недалеко от деревни Рудня-Ольховка, лиственные леса в долинах рек в Наспенском лесничестве на территории 36,1 га и широколиственные леса с грабом в Викторинском лесничестве площадью 4,5 га. Возраст насаждений варьируется от 60-70 до 150 лет. На уникальных лесных плантациях, имеющих большую ценность, согласно охранным обязательствам, запрещены все виды вырубок, различные виды заготовок – растений, соков, мха, применение химических средств защиты и удобрений, устройство мест складирования лесной продукции и мест отдыха и другие меры.

Будакошелевщина – край, где произрастают растения-краснокнижники. Ветреницу лесную, дрок германский, змееголовик Руйша, лапчатку белую, лилию кудреватую, медуницу узколистную, ромашник щитковый и шалфей луговой можно встретить на территории Викторинского и Дуравичского лесничеств. Охота в них запрещена. На каждый вид растения-краснокнижниканика, являющегося своеобразным природным памятником, заведены паспорт и охранное обязательство, в котором прописаны меры специального режима охраны.

В прошлом году учеными из НАН Беларуси в реке Липа выявлен рак широкопалый. Сегодня этот представитель членистоногих занесен в Красную книгу, и территория его обитания находится под защитой государства. Ведь данный вид, считающийся индикатором чистоты водоемов, практически полностью исчез в Европе.

Особую ценность имеют два дуба черешчатых, расположенных вблизи Потаповки и Шарибовки на землях Буда-Кошелевского опытного лесхоза. Имея статус памятников природы республиканского значения и более чем вековой возраст, в отношении лесных великанов разработаны документы по преобразованию. Если раньше зона охраны вокруг деревьев была буквально метр на метр, теперь охраняемые площади увеличились вплоть до 0,25 га, а среди мероприятий по охране памятников природы предусмотрена даже установка громоотвода. Среди прочих мероприятий – зачистка и обработка антисептиком ран и пустот ствола, удаление поросли деревьев в границе кроны. Когда-то таких деревьев на территории района было 9.

В противовес охране редких и исчезающих видов растений серьезным и актуальным вопросом является борьба с инвазивными видами растений, которые наносят ущерб не только сельскому хозяйству, лесному фонду, но и могут причинить вред человеку. Борщевик Сосновского, золотарник канадский, клен ясенелистный и эхиноцистис лопастной – эти виды «вредных» растений произрастают в нашем районе. Многие жители не только не уничтожают, но и возделывают в качестве культурных растений в палисадниках и на клумбах ярко-желтые веточки золотарника. Но мало кто знает, что он хорошо размножается как семенами, так и вегетативно. Семена разносятся ветром и птицами, за счет чего растение быстро распространяется. Разрастаясь, вытесняет и подавляет аборигенную флору, за что данный вид внесен в Черную книгу флоры Средней России и Беларуси.

Что касается борщевика, у нас на учете состоят два места произрастания опасного растения площадью 2 га – в Потаповском и Широковском сельсоветах. Ежегодно разрабатывается районный план по регулированию распространения и численности борщевика Сосновского, на проведение мероприятий из районного бюджета направляются денежные средства. Мы проводим еженедельные обследования мест произрастания инвазивных видов растений с выдачей обязательных для исполнения предписаний по их ликвидации химическим способом. В случае неисполнения предписаний применяем меры административного воздействия.

Наш район расположен в междуречье Днепра и Сожа, на северо-востоке Гомельской области. По его территории протекают большая река Днепр, средняя река Сож и 16 малых рек, размещены 5 крупных водохранилищ. В перспективе в планах Министерства охраны окружающей среды на больших и средних реках – Днепре, Соже, Припяти – формирование экологических коридоров. И делать это с благой целью сохранения территорий дикой природы. Ведь природа, несмотря на вмешательство человека, живет своей жизнью. Десятилетиями формировались ареалы обитания тех или иных животных. Сегодня нам известны факты, что рысь, например, приходит на нашу территорию через Днепр по льду с территории Речицкого района, из Чечерского захаживал медведь, у Кучинска и Никольска обнаружены волчьи тропы.

Как видим, природа нашего края уникальна и разнообразна. И тема ее охраны и защиты никогда не потеряет своей актуальности, так как экологическое состояние на планете напрямую связано с жизнью и здоровьем каждого человека.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец