В преддверии Международного дня защиты детей сенатор Владимир Котович вручил подарки воспитанникам социально-педагогического центра.

Международный день защиты детей стал хорошим поводом, чтобы в очередной раз побывать в гостях у ребят, которые на время остались без родительского внимания и заботы.

– Самое ценное и дорогое – это наши дети. Для них мы живем и строим мирную и независимую страну, – отметил Владимир Олегович.

Пообщавшись с воспитанниками центра, представитель законотворческой власти вручил ребятам подарки.

В свою очередь директор СПЦ Инна Шестакова выразила слова признательности и благодарности за заботу, теплое отношение и поддержку тем, кто в этом особенно нуждается. Ведь для детей нет ничего важнее, чем чувствовать внимание и участие со стороны взрослых.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото из личного архива Владимира Котовича