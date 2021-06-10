В Беларуси этим летом планируют оздоровить около 342 тыс. детей: примерно 144 тыс. — в круглосуточных оздоровительных лагерях и 198 тыс. — в пришкольных дневного пребывания.

Что понадобится ребенку в оздоровительном лагере:

1. Медицинская справка о состоянии здоровья*.

2. Одежда и обувь:

— спортивный костюм и спортивная обувь,

— 2 комплекта одежды для повседневной носки,

— солнцезащитный головной убор,

— нарядная одежда для вечеров отдыха и дискотек,

— 3-4 рубашки или футболки с длинными рукавами,

— 5-6 пар носков,

— 3-5 смен нижнего белья,

— теплый свитер или кофта,

— ветровка,

— туфли для повседневной носки,

— обувь для ношения во время дождя, сырой и холодной погоды,

— сланцы, комнатные тапочки.

3. Предметы личной гигиены:

— зубная щетка и паста,

— туалетное мыло в мыльнице,

— шампунь,

— мочалка,

— туалетная бумага,

— расческа,

— носовые платки,

— гигиенические принадлежности для девочек.

Не рекомендуется брать с собой:

— мобильный телефон,

— ювелирные украшения,

— дорогую одежду,

— скоропортящиеся продукты питания.

*Необходимо взять за три дня до отъезда в лагерь в поликлинике по месту жительства.

Источник: Санитарно-эпидемиологическая служба Минска.

belta.by