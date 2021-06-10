В Беларуси этим летом планируют оздоровить около 342 тыс. детей: примерно 144 тыс. — в круглосуточных оздоровительных лагерях и 198 тыс. — в пришкольных дневного пребывания.
Что понадобится ребенку в оздоровительном лагере:
1. Медицинская справка о состоянии здоровья*.
2. Одежда и обувь:
— спортивный костюм и спортивная обувь,
— 2 комплекта одежды для повседневной носки,
— солнцезащитный головной убор,
— нарядная одежда для вечеров отдыха и дискотек,
— 3-4 рубашки или футболки с длинными рукавами,
— 5-6 пар носков,
— 3-5 смен нижнего белья,
— теплый свитер или кофта,
— ветровка,
— туфли для повседневной носки,
— обувь для ношения во время дождя, сырой и холодной погоды,
— сланцы, комнатные тапочки.
3. Предметы личной гигиены:
— зубная щетка и паста,
— туалетное мыло в мыльнице,
— шампунь,
— мочалка,
— туалетная бумага,
— расческа,
— носовые платки,
— гигиенические принадлежности для девочек.
Не рекомендуется брать с собой:
— мобильный телефон,
— ювелирные украшения,
— дорогую одежду,
— скоропортящиеся продукты питания.
*Необходимо взять за три дня до отъезда в лагерь в поликлинике по месту жительства.
Источник: Санитарно-эпидемиологическая служба Минска.