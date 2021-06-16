Родителям

На видном месте запишите на листок свои мобильные телефоны и телефоны экстренных служб: 112,101 — пожар, наводнение; 102 — милиция; 103 — скорая помощь; 104 — запах газа;

держите в недоступном для детей месте спички;

не подпускайте детей к горячим приборам, кипятку и москитным сеткам.

Детям

Дома:

никому не открывай дверь;

если посторонние ломятся в квартиру, то звони в милицию по номеру 102 или выйди на балкон и кричи «Пожар!».

В подъезде:

никогда не заходи в подъезд или лифт вместе с незнакомыми людьми;

если возле квартиры стоит незнакомец, то позвони соседям и попроси о помощи.

На улице:

если уходишь из дома, оставь родителям записку с информацией — с кем и куда пошел и во сколько вернешься;

если задерживаешься, позвони и предупреди родителей;

не играй вблизи дорог и заброшенных зданий;

обходи стороной гаражи, темные переулки и безлюдные места;

никогда не соглашайся на предложения незнакомых людей провести тебя куда-либо, даже если они представляются знакомыми твоих родителей;

если тебя пытаются увести насильно, громко кричи и зови на помощь.

Источник: из открытых источников.

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