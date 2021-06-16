Родителям
На видном месте запишите на листок свои мобильные телефоны и телефоны экстренных служб: 112,101 — пожар, наводнение; 102 — милиция; 103 — скорая помощь; 104 — запах газа;
держите в недоступном для детей месте спички;
не подпускайте детей к горячим приборам, кипятку и москитным сеткам.
Детям
Дома:
никому не открывай дверь;
если посторонние ломятся в квартиру, то звони в милицию по номеру 102 или выйди на балкон и кричи «Пожар!».
В подъезде:
никогда не заходи в подъезд или лифт вместе с незнакомыми людьми;
если возле квартиры стоит незнакомец, то позвони соседям и попроси о помощи.
На улице:
если уходишь из дома, оставь родителям записку с информацией — с кем и куда пошел и во сколько вернешься;
если задерживаешься, позвони и предупреди родителей;
не играй вблизи дорог и заброшенных зданий;
обходи стороной гаражи, темные переулки и безлюдные места;
никогда не соглашайся на предложения незнакомых людей провести тебя куда-либо, даже если они представляются знакомыми твоих родителей;
если тебя пытаются увести насильно, громко кричи и зови на помощь.
Источник: из открытых источников.