На очередной 38-й сессии районного Совета депутатов 28-го созыва, в работе которой приняли участие заместители председателя районного исполнительного комитета Геннадий Вамбриков и Дмитрий Шпиганович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Николай Васильков в повестке дня было заявлено 6 вопросов. Провела сессию заместитель председателя районного Совета депутатов Наталья Прищепова.

Об итогах работы с обращениями граждан и юридических лиц в районный Совет депутатов за 2020-2021 годы доложила главный специалист районного Совета депутатов Вероника Ацаева. Она подробно остановилась на всех направлениях деятельности депутатского корпуса.

Другие вопросы, вынесенные на повестку дня, в основном носили экономический характер и касались внесения изменений и отмены ранее принятых райсоветом решения, приобретения имущества в собственность района на безвозмездной основе.

Ирина ШУТОВА

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