Пропагандисты Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в рамках третьего этапа акции «Не оставляйте детей одних!» посетили дом семейного типа в райцентре, где воспитываются несовершеннолетние ребята разного возраста.

Отсутствие должного внимания за подрастающим поколением со стороны взрослых является главной причиной детского травматизма. К сожалению, многие родители не могут все время находиться рядом со своими чадами, но их главная задача – окружить ребенка безопасной средой, в которой он не будет подвергаться различного рода опасностям.

Общеизвестно, что первые навыки безопасного поведения ребенок получает именно в семье. Поэтому, при посещении дома семейного типа, пропагандисты МЧС постарались сделать эту встречу запоминающейся как для ребят, так и для взрослых. Содержательная беседа на тему безопасности детей сменилась конкурсами и викторинами. Детвора охотно играла в «Крестики-нолики», раскрывая правильные направления действий в случае ЧС, последовательно складывала пирамиду «5 шагов спасения», разделяла опасные и неопасные предметы в игре «Куб безопасности».

Завершилась встреча совместным просмотром мультфильма «Волшебная книга» и вручением подарков и наглядно-изобразительной продукции на противопожарную тематику.

Подготовила Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото из архива РОЧС