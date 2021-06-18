Спасать жизни – их миссия. Лучших медработников Будакошелевщины наградили в преддверии Дня медика

Врачи, фельдшеры, медсестры, санитарки. Все они посвятили свою жизнь заботе о здоровье человека. Труд каждого – одинаково ценен. Но в канун праздника здесь назвали имена самых достойных. Чествовали представителей одной из самых благородных профессий в кинотеатре «Крыница». Праздничный концерт для них подготовили артисты Гомельской филармонии.

С профессиональным праздником медицинских работников поздравил заместитель председателя райисполкома Дмитрий Шпиганович, слова глубокой признательности за верность призванию и самоотверженный ежедневный труд выразили коллегам главный врач Буда-Кошелевской центральной районной больницы Станислав Крылатов и заместитель главного врача Мария Селеня. Более 40 лучшим работникам отрасли вручили заслуженные награды.