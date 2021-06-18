Список организаций Гомельской области, имеющих специальное разрешение (лицензию) на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством за пределами Республики Беларусь граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь.

ООО «Дарсер» (место нахождения: г. Гомель, пл. Привокзальная, д. 1, комн. 733, контактные телефоны: 8(0232)212321, +375 296 262321); ЧСТУП «Нефте Строй Ресурс» (место нахождения: г. Гомель, ул. Жарковского, 24А, каб. 504, контактные телефоны: +375256982101, +375255234947; +375299870991); ОДО «СоюзРегионСтрой» (место нахождения: г. Гомель, пл. Привокзальная, д.1, комн.743, контактный телефон: +375295338447; +375296720603); ЧУП по оказанию услуг «Первая юридическая консультация» (место нахождения: г. Гомель, ул. Ирининская, 21Б, офис 6, контактные телефоны: 8(0232)339552, +375293820328); ЧУП по оказанию услуг «ПрестижПерсонал» (филиал в г. Гомеле) (место нахождения: г. Гомель, ул. Ильича, д. 47А, контактные телефоны: 8(0232)295882, +375256593605, +375445191091); ООО «ДЕЛКОМ 40» (место нахождения: г. Гомель, ул. Борисенко, 11/4, контактные телефоны: +375296122497, +375445258203); ОДО «Альянс Путешествий» (место нахождения: г. Гомель, ул. Пушкина, 2, контактные телефоны: 8(0232)268888, +375447500462); ООО «Альфа Стафф Групп» (филиал в г. Гомеле) (место нахождения: г. Гомель, ул. Ильича, д. 47А, контактные телефоны: 8(0232)508180, +375447218629). ГОК ОО «БРСМ» (место нахождения: г. Гомель, ул. Советская, 28, тел.: 8(0232)563310) — осуществляет трудоустройство студенческих отрядов. ООО «Инком энд Тревел» (место нахождения: г. Гомель, ул. Кирова, 17 оф. 1-1, контактный телефон: +375291743888). ООО «Страна успеха» (место нахождения: г. Гомель, ул. Ярославская, д. 19, офис 2-3, контактные телефоны: +375295050305; +375293785526). ЧКУП «Диманш» (место нахождения: г. Гомель, ул. Коммунаров, 7А, контактный телефон: 8(0232)535535). ООО «Кю-Логистик» (место нахождения: г. Гомель, ул. Советская, д. 29, офис 428, контактный телефон: 8(0232)250473). ООО «БелВирсГрупп» (место нахождения: г. Гомель, ул. Барыкина, д. 1, офис 4, п. 1, контактный телефон: +375296386361). ОДО «Трудовая Биржа» (филиал в г. Гомеле) (место нахождения: г. Гомель, ул. Ветковская, д.1, офис. 102, контактные телефоны: +375333199992, +375293259606).