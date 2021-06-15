В этом году наша газета отмечает юбилей – 90 лет. Мы решили узнать у наших подписчиков, каких новостей им не хватает в районке.

Александр Янченко, работник центрального районного Дома культуры:



– Мой сын занимается вольной борьбой и часто участвует как в районных, так и областных соревнованиях. Почти всегда приезжает с медалями и дипломами. Поэтому хотелось бы видеть спортивную рубрику, в которой писали бы о наших юных спортсменах и их достижениях.

Юлия Щукина, выпускница средней школы №1 г. Буда-Кошелево:



– Добавила бы новостей о том, какие мероприятия планируют проводить в районе, городе. Потому что часто узнаешь об интересном событии после того, как оно уже прошло, просматривая фоторепортаж.

Елена Минова, мама в декретном отпуске:



– Больше репортажей с мест событий, интервью с интересными людьми, которые живут в районе. А лично мне было бы интересно узнавать о тенденциях и новинках в мире моды. Такая рубрика, думаю, будет пользоваться популярностью.

Кристина Белбухова, учащаяся Дуравичской средней школы:



– Газету читаю редко, мне привычнее узнавать новости из интернета. Подписана на группы «Pro Буда-Кошелево» во всех социальных сетях. Чего лично мне там не хватает? Хочется больше конкурсов и розыгрышей среди подписчиков. В остальном всё круто!

Юрий ЕЖОВ,

Фото Аллы Якушевич