С 1 по 9 июня для юных туристов была организована работа палаточных лагерей с круглосуточным пребыванием в Коммунаре и Узе.

Туристический лагерь «Олимпиец» для воспитанников отделения велосипедного спорта СДЮШОР «Спарта» разбили в агрогородке Коммунар вблизи «Тропы здоровья». Смена палаточного лагеря длилась девять дней, а его участниками стали 30 девчонок и мальчишек 9-14 лет из Узы, Гусевицы, Уварович и Коммунара.

Утром дети просыпались под заливистое пение птиц, делали зарядку, приводили в порядок спальные места и дружно отправлялись на завтрак в Коммунаровскую школу. Занятия и соревнования по велоспорту, разнообразные конкурсы и эстафеты сопровождали юных туристов всю смену. Кроме того, погода позволила ребятам открыть купальный сезон. А по вечерам они пели у костра песни, рассказывали смешные истории из своей жизни, шутили, смеялись и просто отлично проводили время.

– У ребят попросту не было свободного времени: насыщенная программа, спорт, полезные, разносторонние и развивающие занятия – это план на каждый день, – поделилась тренер велосипедистов Елена Рыкунова. – А самое важное то, что за это время дети сплотились, научились находить компромиссы и решать спорные вопросы. Совместное проживание научило их делиться и договариваться.

Несмотря на то что лагерь работал всего девять дней, по словам ребят, впечатлений им хватит потом на всю зиму. Ведь жить пришлось не только без родителей, но и без главного увлечения современной молодежи – Интернета. И на вопрос, справляются ли они, ребята ответили: «Да».

Постичь красоту родного края смогли 10 школьников Узовской школы, для которых был организован палаточный лагерь «Олимп» туристско-краеведческого направления с круглосуточным пребыванием. В нем ребята вели исследовательскую деятельность, познавая природу и культуру родного края, повышая свои знания об экологической культуре и приучаясь к здоровому образу жизни. Смена была насыщена разнообразными интеллектуальными викторинами, конкурсами, спортивными мероприятиями и играми. Кстати, отправляясь в палаточный лагерь, ребята не забыли прихватить с собой удочки.

Красота родного края безгранична. Поэтому каждый день юные туристы отправлялись на экскурсию. Побывали в Красном Знамени, Калинино, Коммунаре. С историей этих населенных пунктов их ознакомила учитель истории и обществоведения Ольга Кухаренко. Кроме того, они несколько раз наведывались в гости к велосипедистам.

– За несколько дней стать дружнее ребятам помогла насыщенная программа увлекательных и интересных мероприятий. Воспитанники смогли погрузиться в атмосферу туризма и активного отдыха. Кроме того, это отличная возможность оторвать детей от компьютера и виртуального мира и привить любовь к играм на природе, интерес к познанию окружающего мира, – отметила Ольга Кухаренко.

Одним словом, скучать в лагерях детям не пришлось. На это у них попросту не было времени, поэтому и девять дней пролетели для ребят незаметно. Теперь юные туристы ждут следующего лета, чтобы снова собраться вместе и повторить дни незабываемого отдыха.

Ирина ГАЛИЦКАЯ

Фото Юрия Ежова