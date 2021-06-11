Сегодня сразу две новые выставки презентовали в картинной галерее имени Е.Е. Моисеенко и историко-краеведческом музее.

Культурная жизнь на Будакошелевщине радует знакомством с творчеством самобытных художников и мастеров. У жителей и гостей райцентра появилась прекрасная возможность ознакомиться с работами двух гомельчан: Сергея Ковриго, открытие выставки которого состоялось в картинной галерее имени Е.Е. Моисеенко, и Сергея Соболенко, работы которого можно увидеть в историко-краеведческом музее.

На открытии выставок присутствовали сами авторы и гости. Среди них представители духовенства и правоохранители, учащиеся школ и колледжа, а также жители города.

Сергей Ковриго – самобытный художник, исповедующий свободу творчества и работающий в разных стилях и техниках, среди которых – сюрреализм и стимпанк. В его художественном багаже более 3 тысяч работ и более 30 выставок, в том числе в Европе, Азии, Америке и Австралии. В его персональную выставку «Мистическая эклектика» вошли живописные произведения в стиле фэнтези и работы, выполненные в технике треш-арт. В работах органично сочетаются металлические фрагменты различных механизмов, стеклянные украшения и живопись с использованием смешанных техник. Работать с запчастями он учился в радиотехническом институте и в период работы на радиозаводе. А когда получил специальность художника-оформителя, стал сочетать и инженерные, и художественные навыки. Каждая его работа – это тайна, которую зритель пытается разгадать. Кроме того, за время художественной карьеры Сергей Петрович принял участие в росписи трех храмов, в том числе и в нашем районе. Занимался реставрацией старинных икон.

Своей необычностью и уникальностью поражают работы и другого автора – Сергея Соболенко. Его персональная выставка «Мастерство ремесла» была презентована в историко-краеведческом музее.

Сергей Владимирович мастерить сперва учился у отца. А с пятого класса стал ходить в судостроительный кружок, где очень многому научился. Свою первую чеканную работу «Рыцарский щит» из меди сделал еще в старших классах. В свое время мастер работал чеканщиком на фабрике художественных изделий, художником на электротехническом заводе, в мастерских «Белбытреклама», занимался предпринимательством по художественному профилю. К слову, все его дети также, как и отец, так или иначе связаны с искусством. В рамках его выставки были представлены работы его младшей дочери Машеньки, среди которых рисунки и различные поделки. Сейчас он активно занимается художественной обработкой метала. Подсвечники, светильники, оклады, шкатулки и многое другое поражают своей необычностью и уникальностью.

Уверена, каждый посетитель выставки талантливых гомельчан, получит массу ярких и незабываемых эмоций от знакомства с их необычным и редким творчеством.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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