Клубника, голубика, малина, ежевика. Выращивание ягод стало семейным делом для четы Прохоренко. Их фермерское хозяйство «ЯгодаМир» расположено на оживленной трассе М8 в Красном Октябре. Ориентиром для проезжающих путников служит деревянный коттедж с мансардой в непривычном для наших широт китайском стиле. Впрочем, на этом экзотика заканчивается. За причудливым фасадом тяжелый, кропотливый ежедневный труд – ухаживать за ягодами нужно круглый год. Но и прибыль с них тоже внушительная. С чего начинался сладкий агробизнес и в каком направлении он движется сегодня, выяснял корреспондент «Авангарда».

Толк в ягоде Ирина и Дмитрий знают с детства – ее выращивали их родители не одно десятилетие. Дмитрий родом из Еремина – «малинового рая», Ирина – уроженка Брестчины, которая также славится своими садоводами. Супруги получили высшее образование. У Ирины их и вовсе два: экономическое и юридическое. «Помню, собираем с родителями ягоды, а они мне и говорят, мол, получишь высшее образование – не нужно будет на земле работать. Я получила два, а вот, смотрите, вернулась к истокам. Кто бы мог подумать?» – признается женщина.

У фермеров подрастают двое детей. Дарья окончила 8 классов, Кирилл перешел в 4-й. Именно на него Дмитрий возлагает надежды, его видит продолжателем семейного дела. Даша хоть и помогает родителям: и прополкой занимается, и сбором ягод, и на рынке приторговывает, но мечтает стать врачом.

Работают фермеры преимущественно на экспорт: отгружают сладкую ягоду в Российскую Федерацию. Услугами посредников не пользуются: уже давно отработаны маршруты, есть свой транспорт, свои продавцы. Но и на внутреннем рынке продукцию фермерского хозяйства «ЯгодаМир» можно найти, правда, только в Гомеле. За первую клубнику в этом году чета Прохоренко просила в розницу 20 рублей. Сейчас 1 кг продают за 15. Ежедневно стоимость снижается. За клубникой выйдет малина. Ее срок – начало-середина июля. Следом через неделю-полторы поспеет голубика.

Фермерское хозяйство Дмитрий открыл в 2009-м. Начинал с 22 гектаров земли. Спустя 12 лет его площадь увеличилась почти вдвое. Буквально в прошлом году им выделили еще 25 гектаров, где фермеры выращивают картофель и кукурузу на зерно. Так супруги адаптируются под изменчивый климат и рынки. Картофель и кукуруза – это своеобразная подушка безопасности. «Нашей основной специализацией, конечно, остаются выращивание и реализация ягод, – рассказывает Дмитрий. – Но климатические изменения, погодные аномалии в виде возвратных заморозков, отсутствия или, наоборот, обилия осадков вынуждают нас соответственно реагировать. Мы меняемся, подстраиваемся, постоянно учимся, обмениваемся опытом, совершенствуем агрокультуру, ищем новые решения, пробуем себя в новых видах деятельности. Вот, например, оборудовали всю территорию капельным орошением. Наши растения и подкормки получают с капельным поливом. В нынешний сезон минимизировать угрозу весенних заморозков и обильных дождей помогли парники туннельного типа. Мы их подсмотрели у французов. Среди прочих преимуществ туннельных парников – комфортные условия работы для сборщиков ягод. К тому же в туннелях мы можем работать с биологическими, а не химическими препаратами, что, безусловно, лучше для наших потребителей – ягоду ведь в основном люди детям покупают.

Справочно:

В Беларуси в настоящее время насчитывается около

3,5 тыс. фермерских хозяйств, и за последние пять лет их число увеличилось на 15%. В Буда-Кошелевском районе 49 фермерских хозяйств. Их число из года в год находится приблизительно на одном и том же уровне: кто-то уходит, на их место приходят новые фермеры. Выращиванием ягод занимаются 4 КФХ. Что примечательно, все они расположены на трассе М8.

Помимо этого, в парниках первый урожай клубники мы получаем уже в мае. Кстати, предпочтение отдаем голландским сортам растений. К примеру, закупили посадочный материал на 10 тыс. долларов, а его не хватило, чтобы засеять гектар. Да, это влетело в копеечку, но, чтобы оставаться конкурентоспособными, нужно постоянно вкладывать деньги в развитие, повышать качество. Конкурировать можно только если у тебя качественный продукт. Пока в открытом грунте мы выращиваем большую часть клубники, но постепенно планируем увеличивать укрывные площади. В целом же клубничный сезон у нас длится с мая по октябрь. Ягода наша очень сладкая и сочная. Кушаем мы ее прямо с грядки. Так вкуснее!»



Одна из составляющих хорошего урожая – строгое соблюдение всех технологий. Но есть еще один немаловажный фактор – рабочие руки. В горячую пору сборщики на вес золота. На плантациях фермерского хозяйства «ЯгодаМир» трудятся в сезон порядка 30-40 человек. Много среди них местных жителей, молодежи, приезжают подработать и горожане. Но проблема нехватки хороших, добросовестных работников остается актуальной. Частенько собирать урожай выходят всей семьей, да еще и родственников на подмогу приходится звать. Обрезку малины, например, и вовсе всегда делают сами.

Вести хозяйство в зоне рис-кового земледелия непросто, но у наших героев получается. Помогают деловая хватка, опыт, трудолюбие и современные технологии. Ощутимую поддержку оказывают фермерам государство и местная власть. «В нашем бизнесе остаются сильнейшие. Мы в деле уже 12 лет. Руку набили, впрочем, как и шишек – агрономического образования ведь у нас нет. Как видите, не это главное. Должно быть желание и упорство. Мы к выбору своей деятельности подошли взвешенно и осознанно. Нам нравится то, что мы делаем. Постоянно вкладываем средства в развитие производства, находим и закрываем наиболее востребованные на потребительском рынке ниши. Да и государство не оставляет фермеров без помощи. В становлении фермерских хозяйств, в том числе и нашего, сыграли роль программы, инициированные Президентом страны, а также возможность приобретать технику в лизинг. Фермерским хозяйствам предоставлен особый режим налогообложения в соответствии с налоговым законодательством: в течение трех лет со дня государственной регистрации мы были освобождены от уплаты всех видов налогов, кроме налога на доходы от деятельности, не связанной с сельскохозяйственным производством. Активное содействие нам оказывает местная власть в выделении земли», – поделились фермеры.

Ирина ПАЛУБЕЦ

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