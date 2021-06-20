В третье воскресенье июня ежегодно все медики Беларуси отмечают свой профессиональный праздник – День медицинского работника. В этот день чествуют людей, призвание которых – лечить и спасать жизнь. Среди них медики райбольницы – фельдшер-лаборант Татьяна Демина, врач-рентгенолог Екатерина Михалкова, врач – акушер-гинеколог Валерия Авдашкова. За очаровательными улыбками медработников, смеем вас заверить, –профессионализм и преданность выбранной профессии, тяжелый труд и самоотдача.

Фельдшер-лаборант Татьяна Демина в профессии уже три десятилетия. После окончания Мозырского медучилища вернулась на малую родину. Запись в трудовой книжке у нее одна, одно рабочее место. А это, согласитесь, дорогого стоит. История райбольницы – история ее жизни и профессионального роста. На ее глазах проходили многие преобразования: открывались новые корпуса и отделения, проводились ремонты, заво-зилось новое оборудование. Но все эти годы одно для нее остается неизменным – стремление к тому, чтобы каждый пациент получил качественную медицинскую помощь. Именно в этом она видит свою миссию.

Для маленьких пациентов, например, у Татьяны Андреевны всегда наготове шутка-прибаутка и ласковое слово. Укольчик сделает так, что малыш и вовсе не заметит, как у него взяли кровь на анализ. Порой и взрослых нужно подбодрить: не все пациенты с легкостью переносят эту, казалось бы, нехитрую процедуру. Рабочий день Татьяны Андреевны проходит и в поликлинике, и в отделениях, в том числе в красной зоне. Работа с такими больными – особая ответственность и забота.

Дочь нашей собеседницы – без пяти минут врач-терапевт, оканчивает Гомельский мед-университет. Выбор дочери Татьяна Андреевна поддержала, хотя понимала, какой нелегкий путь она избрала.

За многолетний добросовестный труд Татьяне Деминой объявлена благодарность главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома, областной организации Белорусского профессионального союза работников здравоохранения.

Накануне профессионального праздника своим коллегам, пациентам Татьяна Андреевна желает крепкого здоровья и благополучия.



Путь в профессию для молодого доктора Екатерины Михалковой еще только начинается. Родом она из Лельчицкого района. После окончания Гомельского мед-университета и прохождения интернатуры в Гомельской областной клинической больнице Екатерина Петровна была направлена врачом-рентгенологом в Буда-Кошелевскую ЦРБ. Уже три года верно поставленные диагнозы помогают будакошелевцам пойти на поправку.

Почему выбор пал именно на медико-диагностический профиль? По мнению Екатерины Михалковой, за каждым снимком – жизнь человека, важно профессионально и грамотно его расшифровать, чтобы поставить правильный диагноз и определить дальнейшее лечение. Для этого, по признанию молодого доктора, нередко приходится советоваться с коллегами, а постоянное самообразование и вовсе должно быть одним из основных принципов в работе. Тем более что спектр исследований, проводимых в отделении, довольно широк – от снимка легких, суставов до специсследований с применением контрастных веществ и УЗИ сердца.

Примечательно, что труд Екатерины Петровны отмечен на районном уровне. За профессионализм в работе она удостоена Почетной грамоты Буда-Кошелевского районного Совета депутатов.

Екатерина Михалкова благодарна своему коллективу – от санитарок до заведующего отделением – за помощь и поддержку, а в канун праздника желает всем медицинским работникам терпения, профессионализма, крепкого здоровья и карьерного роста.

Валерия Авдашкова уже с детства точно знала, что будет врачом-гинекологом. Мама частенько по субботам брала маленькую Леру с собой в женскую консультацию, где работала акушеркой. Шли годы, детская мечта переросла в твердое желание лечить людей. И вот уже вчерашняя выпускница одной из школ областного центра – студентка медицинского ВУЗа.

Супруг Валерии Валерьевны местный, поэтому и с выбором места работы определились заранее. В 2015-м Валерия Валерьевна принимает свою первую пациентку в качестве врача – акушера-гинеколога Буда-Кошелевской ЦРБ. До сих пор помнит и следует совету мудрого преподавателя медуниверситета: поднять глаза, улыбнуться, наладить контакт и убедить пациента, что готов ему помочь.

Молодой семье выделили благоустроенное жилье в общежитии больницы. У Авдашковых подрастает дочь Виктория. Супругам нравится тихая размеренная жизнь в Буда-Кошелеве, об ином месте проживания даже и не задумывались.

За добросовестный труд Валерия Авдашкова награждена Почетной грамотой УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ». Своим коллегам желает здоровья, терпеливых и понимающих пациентов, а самое главное – видеть результат своей работы.

Наталья Логунова

Фото Ирины Палубец