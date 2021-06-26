Это просто машина времени какая-то! Что говорят будакошелевцы о передвижном музее «Поезд Победы»

26 июня 30 будакошелевцев: людей разного возраста и разных профессий, но с активной жизненной позицией, — посетили уникальный передвижной музей «Поезд Победы».

«Поезд Победы» — это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. Что такое иммерсивный музей? Это музей, основанный на «эффекте присутствия».

Железнодорожный состав представляет собой уникальную интерактивную экспозицию, которая посвящена подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны и создана на базе вагонов передвижного выставочно-лекционного комплекса. Состав «Поезд Победы» включает 9 экспозиционных вагонов. Экспозиция одного из вагонов открылась только в этом году – 7-го мая. Она посвящена подвигу защитников Брестской крепости, принявших первый удар немецких войск на себя.

Татьяна Павлюкова:

— Впечатлило. А в товарном вагоне, в которых немцы перевозили военнопленных, отправляли в концлагеря, я не смогла сдержать слез. Это для меня была самая эмоционально тяжелая часть экспозиции. Это должны увидеть все. Особенно молодежь. Я росла на этом, впрочем, как и мое поколение. У меня родственники прошли через концлагерь. Моя крестная. Мой дед потерял ногу на войне. Я слышала это от очевидцев.

Егор Куленков и Женя Бука:

— Необычно. Сначала мы подумали, что в вагонах сидят живые люди. Все очень реалистично. Очень впечатлил «Поезд Победы». Запомнился товарны вагон с военнопленными. Санитарный тоже впечатлил. Было очень интересно. Вагон-госпиталь впечатлил. Не потеряться среди многочисленных экспонатов нам помогала аудиогид Лидия. Прообразом героини была наша землячка – гомельчанка Елена Чухнюк, которая была машинист локомотивного депо в Гомеле, водила в годы войны эшелоны с боеприпасами к линии фронта.

Юрий Котляров:

— Великолепная экспозиция: насыщенная, интерактивная. Очень гармонично соединены в одно целое реальные музейные экспонаты, которых действительно очень много, и мультимедийные эффекты. Все эти экраны с хроникой, объемный звук, интерактивные панели, механические спецэффекты, голограммы, панорамы боев в виртуальной реальности создают эффект присутствия. Мало времени, к сожалению – очень много желающих посетить музей. Он действительно уникальный. Больше всего впечатлил вагон, посвященный защитникам Брестской крепости и битве за Москву.

Любовь Городная:

— Это грандиозно. Создатели музея смогли показать жизнь всего Советского Союза в годы Великой Отечественной войны через призму железной дороги. Впечатлил вагон госпиталь. Это для меня очень личная тема. У меня бабушка была в плену, дедушка погиб на войне. Ощущение полного погружения. Достойны восхищения те люди, которые создали все это и дали нам такую уникальную возможность. Я бы хотела, чтобы школьники мои увидели это.

Инна Бука:

— Если детей и молодежь так учить истории войны, то знания будут просто блестящими. Столько эмоций, столько интересных и неожиданных идей. Такое блестящее воплощение.

В Беларусь уникальный передвижной музей «Поезд Победы» прибыл 11 июня. В нашей стране проект реализуется Белорусской железной дорогой и ОАО «Российские железные дороги» в рамках Года народного единства и приурочен к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Он осуществляется при поддержке Администрации Президента Республики Беларусь и активном содействии республиканского волонтерского центра.

«Поезд Победы» – это масштабный историко-просветительский проект, созданный в России командой творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке министерства науки и высшего образования России, ОАО «Российские железные дороги» и общественной организации «Волонтеры Победы».

«В основе экспозиции – трехмерные панорамы: живописные полотна, макеты в натуральную величину. Маршрут по «Поезду Победы» – это переход от одного эпизода к другому: предвоенные годы – Великая Отечественная – Победа. На сегодняшний день в музеях мира нет такого количества многофигурных скульптурных композиций. Экспозиция уникальна и своим мультимедийным сопровождением. Кроме того, в ней используется объемный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, датчики присутствия, голограммы, панорамы боев в виртуальной реальности, киносъемка исторических реконструкций, трехмерная компьютерная графика с моделями военной техники. Для каждой зоны экспозиции специально написана своя музыка», – рассказала координатор творческой мастерской «Невский баталист» Маргарита Попова.

Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» сегодня покинет Гомель. Завершится показ экспозиции в Могилеве 27 – 28 июня – в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.