Несколько месяцев назад в Центр помощи «Вера» обратилась семья маленького Ярослава Чечикова из Жлобина. Шестилетний Ярослав имеет диагноз ДЦП (спастико-гиперкинетическая форма 3 степени), с самого рождения ребенок вместе с родителями и специалистами борется за свое здоровье, усердно работает над тем, чтобы освоить элементарные навыки – сидение, ползание, речь, навыки самообслуживания. Каждый день маленького мальчика – это кропотливая работа с инструктором ЛФК, логопедом, специалистом по нейрокоррекции, это и постоянные занятия с мамой на закрепление необходимых навыков. Так как Ярослав сам не сидит, ему необходимо многофункциональное кресло, в котором он сможет заниматься дома с педагогами, пользоваться им в быту и, самое главное, сможет чаще вертикализироваться, что очень важно для ребенка с ДЦП.

Центр помощи «Вера» открыл благотворительный сбор на приобретение необходимого Ярославу многофункционального кресла «Майгоу». В настоящее время собрано только 46% от необходимой суммы, остаток по сбору составляет 5918 бел.руб. Центр помощи «Вера» просит помочь Ярославу, т.к. без кресла невозможно организовать комфортное пребывание и быт мальчика, а также необходимые ему занятия со специалистами.

Ярослав трудится каждый день

Родители этого жизнерадостного мальчишки несмотря на всю сложность диагноза никогда не опускали руки. Верят, что кропотливым трудом, постоянными занятиями, реабилитациями, ситуацию обязательно получиться исправить. С малого родители искали возможности, как справиться с параличом, унять неконтролируемые гиперкинезы и помочь сыну правильно развиваться. Им уже удалось добиться больших успехов. Мальчик прошел несколько реабилитаций в Китае, курс БДА-терапии в Казахстане, реабилитации в российских специализированных центрах. Все это давало очень неплохие результаты и большую надежду. Вдохновляло родителей то, что интеллект у Ярослава сохранен. С малого возраста ребенок реагировал на происходящее, проявлял интерес к игрушкам, следил за транспортом на улице, контактировал с родителями, был обучаем.

«Как только у нас появлялась финансовая возможность, мы сразу ехали в Китай. Когда возвращались в Беларусь, занимались здесь. Занятия Ярославу нельзя прекращать ни на день, потому что все приобретенные навыки и умения утрачиваются очень быстро. К сожалению, в Жлобине, где мы живем, нет специалистов, которые могли бы оказывать квалифицированную помощь Ярославу даже на платной основе. Поэтому мы вынуждены были частично переехать в Минск. Здесь мы живем с понедельника по пятницу. В будни – сын занимается с логопедом, дефектологом, специалистом по нейрокоррекции, инструктором ЛФК, а в выходные дни возвращаемся домой. Все эти немыслимые счета мы уже шесть лет стараемся оплачивать силами своей семьи и много работать. Ранее мы никогда не обращались за помощью, свою проблему не озвучивали даже в кругу друзей и знакомых. Нам всегда было нелегко говорить о своей беде», – говорит мама мальчика Анна Чечикова.

Родители уверены, что постоянные занятия, частые реабилитации помогут Ярославу встать на ноги и «догнать» своих сверстников. Другого развития событий мама с папой просто не видят, поэтому не сбавляют темпов в занятиях и постоянно вкладывают в сына силы и средства. Сегодня Ярослав начал без помощи посторонних становиться на четвереньки, это значит, что мальчик на пути к самостоятельному сидению и ползанию. Все эти успехи даются ребенку и его родителям неимоверными усилиями и огромными счетами за услуги специалистов.

Специализированное кресло поможет Ярославу развиваться

В июне Ярославу исполнилось шесть лет. В гости к мальчику приходили друзья и родственники, которые давно его не видели.

«Многие наши родственники давно не видели Ярослава, а на дне рождения были просто поражены – у него произошли серьезные подвижки в речевом развитии. Он знает алфавит, значительно пополнил свой словарный запас, учится правильно выражать свои мысли, формировать предложения. Он стал больше и внятней говорить, мы активно готовимся к школе. Он также научился становиться на четвереньки. Все это дается ему и нам очень нелегко, это кропотливый тяжелый труд», – говорит мама Ярослава – Анна Игоревна.

Каждый день к Ярославу приходят специалисты, на выходных с мальчиком занимается мама. Все эти занятие требуют комфортных условий: ребенок должен сидеть напротив педагога/логопеда, видеть его и выполнять задания, находясь в зрительном контакте и на одном уровне со специалистом. Сейчас для Ярослава это большая проблема: он либо занимается лежа, либо сидя на руках у мамы, а это неправильно.

Многофункциональное кресло «Майгоу» решило бы такую проблему. Так, в кресле мальчик сможет в правильном положении сидеть во время занятий, чаще проводить свой досуг в вертикальном положении, играть и заниматься за столом. Это ортопедическое кресло моделирует анатомически правильное положение тела у детей с двигательными нарушениями, его использование обеспечивает надежное и комфортное положение сидя. Без этого средства реабилитации невозможно нормально организовать быт ребенка, учебу и ежедневные реабилитационные занятия. Осилить покупку этого стульчика, одновременно оплачивая постоянные реабилитационные услуги, семья не может.

«Самостоятельно купить специализированное кресло у нашей семьи сейчас нет никакой возможности. И отказаться от реабилитационных занятий, которые Ярославу жизненно необходимы, мы тоже не можем. Это для нас первостепенно. Наша семья будет искренне благодарна всем, кто готов нам помочь», – обращается семья Ярослава Чечикова.

Центр помощи «Вера» просит всех неравнодушных людей откликнуться!

Вы можете помочь Ярославу в приобретении для него кресла многофункционального «Майгоу» стоимостью 320000 рос.руб. (10864 бел.руб. по курсу НБ РБ на 23.04.2021), внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Ярославу Чечикову:

Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн пожертвование перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/ .

Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 < Фамилия ребенка > <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Чечиков ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Чечиков 1

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

USSD-запрос на номер *222*24#

Для абонентов оператора связи МТС:

Набирая номер *222*24# (вызов) Вы жертвуете 2 рубля. После отправки USSD-запроса Вы получите сообщение, в котором Вам необходимо ввести цифру 1 и нажать кнопку “Отправить”.

Для абонентов оператора связи life:) :

Отправляя USSD-запрос *222*24# (вызов) Вы можете выбрать сумму пожертвования: 1 руб., 2 руб. или 5 руб.

Благотворительная линия.

Позвонив с городского номера по телефону 8-902-214-5555, Вы пожертвуете 3 рубля.

Уважаемые благотворители! Просим Вас перед совершением пожертвования ознакомиться с условиями Публичной оферты о пожертвовании на нашем сайте www.c-vera.by. В случае осуществления пожертвования Вы подтверждаете, что ознакомлены с ее условиями.

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!