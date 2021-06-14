В период пандемии подтверждается важная роль добровольного и безвозмездного донорства крови. Благодаря донорам за это время было заготовлено более 500 тысяч доз крови.

Для поддержания надлежащих запасов и своевременного безопасного переливания крови, ее компонентов необходимо регулярно сдавать кровь.

Министерство здравоохранения и служба крови Республики Беларусь поздравляют всех доноров и медицинских работников с Всемирным днем донора крови и призывают поддержать акцию по добровольному и безвозмездному донорству крови, приняв участие в донациях на базе организаций службы крови по всей республике.

24 июня на базе УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» будет проходить день донора. Всем желающим сдать кровь следует предварительно обратиться по телефону 8-029-935-35-43 (Ольга Николаевна Малашенко) и получить всю необходимую информацию.

Подготовила Ольга МАРЦЕЛЕВА