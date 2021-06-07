5 июня на стадионе агроколледжа прошли игры кубка Буда-Кошелевского района по футболу «Открытие сезона 2021 года». Команды боролись за право обладания первым футбольным трофеем текущего года.

По итогам соревнований третье место заняла команда гимназии райцентра, второе — команда ОАО «Юбилейный — Агро», победили игроки ФК «Дуравичи».

Со слов председателя Буда-Кошелевского ФСК «Урожай» Олега Еченко, соревнования прошли в напряженной, интересной борьбе, все команды были достойны победы.

Ирина ШУТОВА

Фото из архива ФСК «Урожай»