В 2021 году День борьбы с опустыниванием и засухой, который отмечается 17 июня, посвящен теме превращения деградировавших земель в здоровые земельные угодья. В результате восстановления деградировавших земель обеспечивается устойчивость экономики к потрясениям, создаются новые рабочие места, повышается уровень доходов населения и укрепляется продовольственная безопасность. А это способствует восстановлению биоразнообразия. Вследствие связывания атмосферного углерода, влияющего на потепление Земли, замедляется процесс изменения климата. Это также может привести к смягчению последствий изменения климата и по завершении пандемии COVID-19 стать основой «зеленого» восстановления.

Под контролем Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды в Гомельской области проводится работа восстановлению нарушенных земель.

В 2020 г. начата реализация мероприятий по повторному заболачиванию выработанных торфяников, неиспользуемых в сельском хозяйстве осушенных сельскохозяйственных земель, земель запаса с привлечением на эти цели финансовых средств международной технической помощи. В 1 квартале текущего года выполнены работы по заболачиванию осушительных торфяников на площади 1083 га в Калинковичском районе и на площади 2184 га в Хойникском районе. Разрабатывается проектная документация по повторному заболачиванию еще около 1,6 тыс. га осушенных торфяников в Хойникском районе.

Проводится восстановление лесополос вдоль автомобильных дорог, с этой целью в 2020 году и за истекший период 2021 года высажено более 5 тыс. деревьев и кустарников.

Внедрятся системы обработки почвы, основанной на использовании в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур влагосберегающих приемов обработки почвы, в том числе безотвальных способов обработки с оставлением на поверхности почвы послеуборочных растительных остатков.