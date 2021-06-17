В рамках контроля за работой местных органов исполнительной власти по развитию личных подсобных хозяйств Комитет государственного контроля Гомельской области 17 июня проведет «горячую телефонную линию» с населением области.

Во время «горячей телефонной линии» граждане с 09.00 до 18.00 по телефону

8 (0232) 23-83-73 могут сообщить о фактах отсутствия пастбищ для выпаса, принадлежащего гражданам крупного рогатого скота.

Поступившая в ходе проведения «горячей телефонной линии» информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости, Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования