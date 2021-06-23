В рамках контроля за выполнением Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 годы Комитетом государственного контроля Гомельской области проводится мониторинг в сфере ЖКХ по вопросам качества оказываемых услуг водоснабжения.

В целях получения информации об имеющихся проблемных вопросах Комитет государственного контроля Гомельской области 23 июня проведет «горячую линию» на тему обеспечения потребителей населенных пунктов области питьевой водой надлежащего качества.

В указанный день с 10.00 до 12.00 по телефонам 8(0232)23-83-91 и

8(0232)23-83-92 граждане могут сообщить информацию о проблемных вопросах, связанных с качеством оказываемых услуг водоснабжения. Комитет также интересует мнение и предложения сотрудников предприятий ЖКХ по улучшению ситуации в данной сфере.