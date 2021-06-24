В рамках контроля за работой лесохозяйственных учреждений Комитет государственного контроля Гомельской области 24 июня проведет «горячую телефонную линию» с населением области.

Во время «горячей телефонной линии» граждане с 09.00 до 18.00 по телефону

8 (0232) 23-83-70 могут сообщить о проблемах и недостатках при ведении лесохозяйственной деятельности и наведении порядка в лесном фонде.

Поступившая в ходе проведения «горячей телефонной линии» информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости, Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования.