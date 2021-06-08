Гомель. Недостроенный лечебно-диагностический центр.

Гомельская областная клиническая больница — одно из ведущих учреждений здравоохранения в регионе. Надежное здание, современные операционные, дорогостоящее оборудование и красивая территория с клумбами, скамейками и удобными подъездными путями вокруг. Вид портит только возвышающееся над забором заброшенное здание: торчащие опоры, дыры в плитах перекрытий, черные провалы редких окон.

Эта шестиэтажная железобетонная конструкция должна была стать лечебно-диагностическим центром. Но начатое в 1992 году строительство так и не было закончено. Возникла идея довести долгострой до ума и превратить его в общежитие квартирного типа, однако и она так и осталась нереализованной. Кроме того, что заброшенное строение — бельмо на глазу микрорайона, оно еще и источник опасности. Несколько лет назад, найдя проход в заборе, сюда частенько наведывались подростки. В 2017 году восьмиклассница одной из гомельских школ, поднимаясь по лестнице, оступилась и упала с шестого этажа на второй. С многочисленными травмами ее доставили в больницу. Сейчас забор стал крепче, но проблема 30-летнего долгостроя осталась. Есть определенные трудности, объясняет начальник отдела контроля государственной собственности и использования земель Комитета госконтроля Гомельской области Тарас Кривусев:

Тарас Кривусев.

— Проектная документация по объекту давно устарела, само здание требует тщательного обследования, но, скорее всего, достроить его будет невозможно. Надо здание сносить, а на его демонтаж нужны немалые деньги.

Аналогичная ситуация и с 80-квартирным жилым домом в городском поселке Василевичи Речицкого района. Его строительство было начато в 1990 году. За три десятка лет он превратился в непригодный для дальнейшего строительства объект. Долгострой находится в непосредственной близости от жилых домов, доступ к нему не был ограничен, дверные и оконные проемы 1-го этажа открыты. Его наиболее вероятное будущее — снос, но на это опять-таки нужны значительные средства. Пока перспективы под вопросом, решили проблему безопасности: доступ к незавершенному объекту ограничили.

В Гомельской области пять лет назад был разработан подробный список мероприятий по сокращению количества долгостроев, но их большую часть выполнить так и не удалось. Основная причина — материальный вопрос, но в отдельных случаях проведенную работу Тарас Кривусев назвал формальной:

— Мероприятиями охватывались не все сверхнормативные объекты региона: в планы не были включены 32 объекта. Отдельные пункты плана не учитывали фактическую ситуацию. Например, в перечне сверхнормативных находился жилой дом в деревне Прудок Мозырского района, проданный с аукциона еще в июле 2020 года, а также снесенный дом животновода в деревне Печищи Светлогорского района.

Проведенный комитетом анализ показал, что для наведения порядка с долгостроями каждый объект требует детального изучения, взвешенного подхода и принятия проработанного решения со стороны балансодержателей с привлечением органов местной власти.

— Этот вопрос был изучен на коллегии с участием представителей Гомельского облисполкома, Гомельского горисполкома, районных исполнительных комитетов, — отметил Тарас Кривусев. — Выработаны конкретные предложения по сокращению количества долгостроев, наведению порядка на них, усилению контроля и ответственности уполномоченных должностных лиц.

И надо сказать, результат есть. В первом квартале 2021 года уже введено в эксплуатацию 35 бывших долгостроев, ведется активная системная работа по вовлечению в хозяйственный оборот и других подобных объектов. Комитет продолжает держать ситуацию под пристальным вниманием.

valchenko@sb.by.

Фото Таты КАВЕРИНОЙ.