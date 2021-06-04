4 июня в Буда-Кошелевском районе случилась трагедия: мать обнаружила своего ребенка мертвым. Следователи выясняют причину смерти грудничка.

Как сообщает Следственный комитет, причина скоропостижной гибели младенца пока точно неизвестна. Медики не обнаружили у ребенка каких-либо телесных повреждений. Следственным комитетом проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии.

Предварительные результаты экспертизы говорят, что никакого насильственного деяния не было. Возможно, причиной остановки дыхания у ребенка стал синдром внезапной детской смерти – так называют смерть практически здорового ребенка в возрасте до одного года в результате прекращения дыхания и остановки сердца, причину которых не удается установить при патологоанатомической экспертизе.

Из-за синдрома внезапной детской смерти (СВДС) ежедневно в мире погибают тысячи внешне абсолютно здоровых детей. Это может произойти неожиданно. Самое ужасное то, что наука не может сказать, почему это происходит. Итак, одна из немногих вещей, которые вы можете сделать, это вооружиться правильными знаниями об этом явлении.

В результате многолетних исследований причин младенческой смертности специалистами ВОЗ были выработаны рекомендации по уходу за ребенком, позволяющие снизить риск возникновения СВДС: не укладывать ребенка спать на живот, а только на спину; ребенок должен спать в отдельной кровати в хорошо проветриваемом помещении; использовать только плотный матрас; не применять тугого пеленания; не перегревать ребенка; не курить в помещении, где находится ребенок; стремиться сохранить естественное вскармливание. Особо пристальное внимание следует уделять ребенку в период острых респираторных инфекций, во время которых частота наступления СВДС повышается.

Подготовила

Ирина ШУТОВА