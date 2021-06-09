В рамках контроля за выполнением поручения Главы государства по контролю за организацией доступа (пропускного режима) посторонних лиц в образовательные учреждения, детские дошкольные учреждения, оздоровительные лагеря Комитет государственного контроля Гомельской области 09 июня 2021 г. проведет «горячую телефонную линию» с населением области.

Во время «горячей телефонной линии» граждане с 09.00

до 18.00 по телефону 8 (0232) 23-83-85 могут сообщить о недостатках и фактах нарушения в организации пропускного режима.

Поступившая в ходе проведения «горячей телефонной линии» информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости, Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования.