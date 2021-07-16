Пусть отдых будет только в радость

Неважно, где вы решили отдохнуть, буда-кошелевские спасатели напоминают, что самое главное – позаботиться о том, чтобы ваш отдых стал безопасным.

Окунуться в прохладную воду, полежать на берегу – пожалуй, один из самых популярных видов отдыха у белорусов в жару. В выходные дни пляжи усыпаны взрослыми и детьми. Именно в эти дни, по статистике, чаще всего происходят несчастные случаи на воде. По данным ОСВОД, с начала года в Гомельской области от утопления погибли 33 человека, в том числе 5 несовершеннолетних.

Детям на водоеме необходимо уделять особое внимание, объяснять, что их безопасность зависит от них же, поэтому нужно быть осторожными и соблюдать определенные правила. Предупредите их, что плавать можно только в специально оборудованных для этого местах, недалеко от берега. Расскажите об опасности игр на воде и обязательно научите ребенка, что если кто-то тонет, нужно вызывать спасателей по телефонам: 101, 112. Старайтесь пресекать шалости на воде.

В лесу

Перед тем как отправиться в лес, изучите карту местности. Скажите близким, когда вы планируете вернуться, и обязательно возьмите с собой мобильный телефон (если идете в поход на несколько дней, прихватите и портативное зарядное устройство). Одевайтесь так, чтобы спрятать открытые части тела, и желательно во что-то ярко. С собой возьмите компас: он поможет понять, куда двигаться, если заблудились.

Находясь в лесу, старайтесь запоминать места, по которым проходите, какие-либо отличительные детали. Не ешьте незнакомые ягоды или грибы. Если вы не одни, старайтесь не разбредаться и постоянно держать контакт. Маленьких детей с собой вообще лучше не брать, а уж если взяли, то держите их в зоне досягаемости вытянутой руки.

Не забывайте, что вполне реальна опасность возникновения лесного пожара от незначительного источника огня, особенно в сухое теплое время. При обнаружении загорания в лесу или вблизи от него главная задача – не дать пожару набрать силу и распространиться. Для этого следует потушить огонь, убедившись, что не осталось очагов горения. Если же самостоятельно не удается справиться с пламенем, звоните в МЧС. Помните: самое важное в нештатной ситуации – сохранять спокойствие, ведь паника только усугубит положение.

Обучаем через игру

С целью предупреждения гибели и травматизма детей от различных чрезвычайных ситуаций, а также в рамках акции «Каникулы без дыма и огня» пропагандисты РОЧС проводят встречи с воспитанниками пришкольных лагерей. Дети с энтузиазмом отвечают на такие вопросы, как огонь – это друг или враг, из-за чего может произойти пожар, повторяют номера телефонов экстренных служб. Моделируя ситуацию с пожаром в квартире, ребята учатся вызывать на помощь спасателей по телефону.

Не остается в стороне и тема окружающих опасностей в период каникул. В игровой форме ребята изучают, как правильно вести себя в лесу, у водоема, если заблудился, какую одежду одевать в жаркий день или перед походом в лес, в каких местах купаться запрещено и т.д. Дети участвуют в различных конкурсах и викторинах, а после просмотра мультфильма «Волшебная книга» получают подарки и наглядно-изобразительную продукцию на противопожарную тематику.

Работникам учебных заведений спасатели напоминают об основных правилах пожарной безо-пасности и действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Хорошего вам и безо-пасного отдыха!