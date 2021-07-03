Александра Грищенко живет в Буда-Кошелеве, окончила 7 классов Дуравичской школы. Ей 13 лет. 9 из них она занимается спортивными бальными танцами. За ее плечами – успешные выступления на чемпионатах и первенствах страны по танцевальному спорту. Ровно 2 месяца назад, кстати, в свой день рождения, дуэт Александры и Влада победил во 2-м и 3-м этапах чемпионата и первенства страны по танцевальному спорту. Чуть ранее пара завоевала 2-е место в 1-м этапе первенства Республики Беларусь, а в феврале 2020-го они стали лучшей танцевальной парой на республиканском чемпионате и первенстве.

– Александра, как ты попала в бальные танцы?

– Мама впервые привела меня в гомельский танцевально-спортивный клуб «Dancer» в 4 года. С тех пор трижды в неделю я регулярно занимаюсь. Признаюсь, была рада, когда в 3-м классе по состоянию здоровья была вынуждена на год взять академический отпуск. Надеялась, что никогда больше не вернусь к этим изнуряющим тренировкам. Но прошло время, и я поняла, что без танцев не могу жить. Я не знала, чем себя занять. Одним словом, короткая передышка пошла на пользу. Сегодня я уже не представляю себя без танца. И если поначалу маме приходилось меня заставлять ездить на тренировки, то теперь уже я порой заставляю маму отвезти меня пораньше или на дополнительные занятия.

– Танцы – это привычка, любимое дело или будущая карьера?



– Танцы для меня – огромное удовольствие. Признаюсь, в последнее время я задумывалась о танцевальной карьере, но еще не определилась с выбором будущей профессии. До окончания школы мне еще 4 года, думаю, пока рано об этом говорить.

– Спортивные бальные танцы – это все же спорт или искусство? Ты себя считаешь в первую очередь спортсменкой или танцовщицей?



– Для меня бальные танцы это, прежде всего, искусство. Хоть они и входят в градацию спортивных видов, потому что сопровождаются тяжелыми физическими нагрузками и требуют разносторонней координации, но огромное значение играют артистизм, легкость, красота и изящество. Ведь за короткое время ты должен впечатлить судей, запомниться и выделиться среди многих пар.

– На твой взгляд, почему у тебя получается лучше, чем у других? Что позволяет тебе добиваться таких блестящих успехов? Это природные данные, упорство или что-то другое?



– Так сразу и не ответишь. Если честно, я даже не задумывалась. Просто много тренируюсь, а вообще, танец приносит мне огромное удовольствие. Я, признаться, не очень люблю турниры – это для меня стресс. Гораздо больше нравятся тренировки. Но, как говорится, нет лучшей тренировки, чем соревнование. Я бы не сказала, что у меня есть какие-то особые природные данные. Мне повезло с педагогами – они настоящие профессионалы. Но, в первую очередь, мне повезло с родителями. Это сейчас я с удовольствием езжу на тренировки, работаю дома самостоятельно, танцую, соревнуюсь и побеждаю. А ведь так было далеко не всегда. Любой спорт – это дисциплина и труд. И ты, как правило, должен делать то, чего не хочется. Я понимаю, что только благодаря настойчивости и твердости мамы я осталась в танце и добилась результатов. Именно она всегда поддерживала меня и мотивировала.

– Есть любимые танцы?



– Да, конечно. Обожаю латиноамериканские: румба, джайв, самба, пасодобль и ча-ча-ча.

– А травмы у вас случаются?



– Конечно, как и везде. Ты можешь просто идти по улице и расшибить себе коленки. А тут настоящий спорт, хоть и танцевальный. Важно быть предельно собранным и сконцентрированным, а еще очень внимательным. Вот, например, одной девочке на турнире сломали нос – пара не смогла избежать столкновения на паркете. Здесь в большей степени вина партнера, поскольку именно он играет ведущую роль. Он выбирает правильное направление и ведет партнершу, которая, в свою очередь, должна чувствовать, что от нее требуется в тот или иной момент. В идеале партнеры должны не просто подстраиваться, а доверять друг другу, понимать на уровне интуиции.

– У тебя есть такой партнер?



– Если бы это было не так, думаю, не было бы и побед. С Владом мы выступаем дуэтом последние 3 года. Можем тренироваться бесконечно. Как правило, нас можно найти в зале задолго до начала тренировок. А вообще, за все время обучения танцам у меня было 3 партнера. Я младше Влада на 2 года, это допустимо. Зато могу выступать в возрастной категории Юниоры 2 (14-15 лет) вместо Юниоры 1, делать макияж, сложные прически и надевать «взрослые» танцевальные платья.

– Что это значит, «взрослые» платья?



– Внешний вид танцора четко регламентируется по возрастным группам. Есть танцевальные стандарты, которые нужно соблюдать. Пока ты выступаешь в младшей возрастной категории, ты не можешь надеть короткие, очень открытые и облегающие платья со стразами и прочими украшениями. Также судьям и организаторам турнира не понравится наличие косметики и вычурных причесок. Макияж, например, в нашей танцевальной федерации разрешен только с 14 лет.

– К слову, о внешнем виде танцоров. Бальные танцы впечатляют не только хореографией, техникой исполнения и артистизмом, но и яркими образами, неповторимыми нарядами. Где вы берете эти безумно красивые платья и туфли?

– Спортивные бальные танцы являются зрелищным видом спорта, и одежда оказывает определенное влияние на результаты соревнований. Яркие платья, отделанные стразами и перьями, изысканные туфли на каблуках, броский макияж – все это обязательные атрибуты спортивных бальных танцев. Сверхсложные прически – это вообще отдельный разговор. На турнирах на волосы выливается такое количество лака, что голову тяжело держать. Как правило, бальные платья шьют на заказ, покупают или берут напрокат у других танцоров. Есть негласное правило: в новый сезон нужно обязательно вступить в новом платье. Стоят они недешево, все-таки ручная работа. И вообще, танцы – довольно дорогой вид спорта. Костюмы, тренировки, индивидуальные занятия, поездки на соревнования. Но это все вопрос приоритетов.

– А сколько раз в неделю занимаешься?



– У меня 5 тренировок в неделю, каждая по полтора часа. То есть 3 раза в неделю езжу в Гомель, остальное время самостоятельно занимаюсь дома. Плюс берем индивидуальные занятия. Каникулы у нас только один месяц – в июле: нам нельзя терять форму. Но, если нужно готовиться к турниру, ни о каких каникулах и речи быть не может. Вот, например, сейчас готовим новую латиноамериканскую программу, куда входит 5 танцев: румба, джайв, самба, пасодобль и ча-ча-ча.

– Время на учебу хватает?



– Да, конечно. Я еще и английским дистанционно занимаюсь. С прошлого года по выходным посещаю модельную студию «Арт-Мода», где изучаю моду, стиль, фотопозирование, дефиле, современную хореографию и многое другое.

– А на отдых?



– В принципе, да. Я всегда найду время, чтобы покататься на скейте и встретиться с друзьями.

– Что бы ты посоветовала ребятам, которые хотят заниматься бальными танцами?

– Надо приходить и танцевать. В Гомеле работают несколько танцевальных школ. Единственный нюанс – расстояние, но оно не такое и большое, а транспортное сообщение с областным центром хорошее. Бальные спортивные танцы тем и хороши, что начать заниматься ими можно в любом возрасте. Однако нужно быть готовым к тому, что тренировки – это огромный труд. Нагрузка очень серьезная: в занятия входят хореография, растяжки, общая и специальная физическая подготовка. Поверьте, десятиминутная стойка в планке – не самое страшное. Вы попробуйте танцевать 10 минут без перерыва пять разных танцев. Это похуже планки. Из личного опыта скажу: приходят многие – немногие остаются, еще меньше – добиваются результатов. Если вы решили прийти в танец осознанно, то все будет зависеть от вашей личной мотивации и целеустремленности. Если в танцевальную школу вас привели родители, как в моем случае, то все будет зависеть от настроя взрослых.

– О чем мечтаешь?

– Конечно, попасть на престижные международные соревнования.

– От всей души желаем тебе успехов. Мы будем рады, если твои мечты исполнятся, и у нас появится еще один повод для гордости.

Александр ТУР