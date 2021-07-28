Александр Глушаченко и Дмитрий Хрупкин из РУП «Белоруснефть-Особино» первыми в районе намолотили более 1000 тонн зерна

По многолетней традиции первыми заветную планку в 1000 тонн преодолевают зерноуборочные комбайны РУП «Белоруснефть-Особино». Кстати, второй год подряд на «особинских» полях чествование первых тысячников проходит 28 июля, как раз в день рождения директора предприятия Евгения Лукомского. Лучшего подарка, пожалуй, и не придумаешь.

Поздравить экипаж-тысячник прямо в поле приехала делегация в составе главы района Анатолия Гапоника, председателя Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверова, заместителя председателя Гомельской областной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК Галины Соловей, председателя Гомельской областной организации Белхимпрофсоюза Виталия Еременко. В церемонии награждения также приняли участие представители райисполкома и районные профсоюзные лидеры.

Комбайнеров отметили дипломами, подарками и денежными премиями. С хорошим намолотом аграриев поздравили артисты Уваровичского и Рогинского Домов культуры.