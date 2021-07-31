Сегодня свое 70-летие отмечает бывший председатель колхоза имени Калинина Анатолий Довгаль. Он один из немногих, кто может похвастаться, что всю жизнь посвятил одному сельхозпредприятию и имеет только две записи в трудовой книжке. В преддверии юбилея «Авангард» встретился с Анатолием Николаевичем, который рассказал о себе и работе в сельхозотрасли.

Наш путь лежит в Ивольск, который для нашего героя и его супруги Надежды Петровны стал родным домом. Именно сюда в далеком 1977 году молодые специалисты приехали по распределению Гомельского областного управления сельского хозяйства и продовольствия, чтобы развивать зооветеринарную службу.

Гостям супруги всегда рады, поэтому встречают меня с воодушевлением, да и повод для этого весомый – юбилей главы семейства. А ведь когда-то уроженец Луганской области даже и представить себе не мог, что судьба его забросит в братскую Беларусь, где впоследствии он найдет свое семейное счастье и реализуется в профессии. Но обо всем по порядку.

– Родился я в поселке Боково-Платово в шахтерской семье, – рассказывает о себе Анатолий Николаевич. – Мое раннее детство прошло на родине матери – в Воронежской области, а когда мне исполнилось 8 лет, наша семья переехала на родину отца – Черниговщину. Родители трудились простыми рабочими в колхозе, поэтому о сельской жизни знаю не понаслышке. К труду нас приучали с детства. Уже в 9-м классе начал зарабатывать свои первые деньги, подрабатывая на жатке. После окончания школы поступил на заочное отделение Гомельского пединститута имени В.П. Чкалова (ныне Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины) на физико-математический факультет, хотел стать учителем математики. Одновременно с этим осваивал профессию помощника машиниста тепловоза в Гомельском ПТУ №35 (сейчас Гомельский государственный профессиональный лицей железнодорожного транспорта). Однако поработать по специальности не довелось, так как сразу после окончания училища меня призвали в армию.

Службу проходил в танковых войсках в Полоцке, где был командиром танка. Именно там произошла судьбоносная встреча, изменившая все мои планы и жизнь. Перед демобилизацией к нам в часть приезжали представители различных учебных заведений – рассказывали о профессиях, которые можно у них получить. Почему-то на меня неизгладимое впечатление произвело выступление работников Витебского ветеринарного института (ныне Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины). Посоветовавшись с дядей, который всю свою жизнь проработал ветврачом, твердо решил стать зоотехником. Конечно, речи о том, чтобы продолжить обучение в пединституте, уже не шло. Так математиком я и не стал (улыбается мужчина), зато полностью реализовал себя в зоотехнии. Еще во время учебы понял, что это именно то направление, в котором хочу проявить себя.

Признаюсь, учеба меня очень увлекала, хотелось поскорее реализовать полученные знания на практике. К тому же именно здесь я встретил свою вторую половинку, супругу Надежду, с которой учились на одном курсе. Отношения мы официально оформили еще до окончания института и уже вместе отправились на свои первые рабочие места в колхоз имени Калинина, где меня назначили на должность главного зоотехника, а супругу – зоотехником-селекционером. Так в 1977-м году начались мои трудовые будни.

Нашему герою довелось трудиться бок о бок с теми, кто поднимал сельское хозяйство в послевоенное время. Это были настоящие энтузиасты-труженики, преданные своему делу. У них он многому научился, но самое главное, что усвоил, – ко всему нужно относиться по-хозяйски.

Пять лет молодая семья ютилась в приспособленном под жилье помещении в здании старой школы, а потом получила от хозяйства дом. Со временем его благоустроили и живут в нем по сей день. О своей работе Анатолий Николаевич говорит охотно:

– О животноводстве мне много есть чего рассказать. В то время именно на этом направлении специализировался наш колхоз. Зоотехники работали в тесной связке с осеменаторами и селекционерами. Именно в этом, на мой взгляд, и заключалась результативность работы. Доходы от реализации продукции шли на развитие хозяйства, строительство молочных ферм в Синичино и Ивольске, покупку сельхозоборудования.

Конечно, ответственное и добросовестное отношение к делу главного зоотехника не остались незамеченными. В 1995-м году он был избран на должность председателя колхоза. И хоть время было не из легких, Анатолий Николаевич старался держать заданную когда-то планку, четко придерживаясь главной цели – получить максимум прибыли от реализации продукции собственного производства. Хозяйство по-прежнему специализировалось на животноводстве, большое внимание уделялось и выращиванию льна, под который отводилось 200 га площадей. Как руководитель, он старался находить новые формы и подходы к работе, чтобы в первую очередь росло благосостояние сельских тружеников. Безусловно, все это не было бы возможным без квалифицированных кадров, которые старались привлекать в отрасль.

В 2003-м году Анатолий Довгаль по состоянию здоровья ушел на заслуженный отдых, а в 2008-м колхоз имени Калинина, которому он отдал 26 лет жизни, был присоединен к КСУП «Кривск». Но и сегодня мужчина с интересом следит за работой отрасли, радуется успехам аграриев и радеет за животноводство, где, по его мнению, есть недочет в квалифицированных кадрах. Анатолий Николаевич убежден: за свое дело нужно болеть душой, не быть безразличным. Добросовестность, принципиальность, стремление все делать максимально хорошо, не жалея ни сил, ни времени, – главные составляющие успешной работы в сельском хозяйстве.

Сейчас юбиляр живет размеренной жизнью пенсионера. Вместе с супругой они держат небольшое подсобное хозяйство и обрабатывают приусадебный участок. Сыновья, а их у четы Довгаль двое, реализовались в профессии и нашли свое место в жизни: старший, Игорь, 21 год работает в налоговых органах в областном центре, а младший, Сергей, вырос до директора ОАО «Медпласт». Конечно, особой их гордостью являются трое внуков.

Сегодня вся дружная семья Довгаль соберется вместе в родительском доме, чтобы поздравить с 70-летием главу семейства. К поздравлениям присоединяемся и мы, надеясь, что, развернув любимую районку, Анатолию Николаевичу будет приятно вспомнить свои былые заслуги. Желаем юбиляру долгих лет жизни, крепкого здоровья, удачи и оптимизма.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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