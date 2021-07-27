Новый виток европейского кризиса, связанного с беженцами, грозит стать не только гуманитарным, но и цивилизационным вызовом для ЕС. Случившееся во второй половине июля в литовско-белорусском приграничье более чем симптоматично. Гонение нелегальных мигрантов из Литвы, которые подверглись пыткам и унижениям, всколыхнуло белорусов. Они уже провели параллель с фашистскими приемами. Обездоленные люди — мужчины, женщины и дети, гонимые литовскими пограничниками, стреляющими им вслед. Разъяренные служебные собаки, рвущиеся с поводков. Удары дубинками. Голод и жажда. Невероятно, но это XXI век. О миграционной волне, пресловутой европейской «демократии», государственных методах защиты своих граждан и преданности своей стране поговорили с военным комиссаром Гомельской области Андреем Кривоносовым.

—Андрей Владимирович, кто поднял волну нелегальной миграции? И не связано ли это с вмешательством коллективного Запада в дела других государств?

—Волны миграции накатывают на страны ЕС уже с 2005 года, а ее первый пик отмечался в 2015-м, когда его границы пересекли почти 2 миллиона беженцев, среди них сирийцы, ливийцы, иракцы, афганцы. Начнем с беженцев из Сирии, поскольку поток оттуда самый большой. В апреле 2018 года США при Трампе нанесли авиаудары и оккупировали регионы Сирии, богатые нефтью и газом. При Байдене американцы бомбили в феврале этого года не только места расположения сирийских военнослужащих, но и гражданские объекты. Повод? Правительственные войска якобы применяют запрещенное химическое оружие. Доказательства сфальсифицированы, что было доказано. Присутствие США в Сирии незаконно, но войска не выводят, так как запахло нефтью и газом. Кроме того, раздувается пожар гражданской войны.

Ливийцы — на втором месте. А ведь совсем недавно Ливия была процветающей страной с высоким уровнем жизни. Во главе более 40 лет стоял Муамар Каддафи. В этой стране большие запасы нефти, газа, пресной воды и… был «непослушный» руководитель. Этого было достаточно, чтобы против независимого государства в 2011 году началась операция НАТО под названием «Одиссея. Рассвет». Участвовали США, Великобритания, Франция, Канада, Бельгия и другие. Придумали повод: «защита населения от гибели в результате подавления властями страны вооруженной оппозиции». Что в итоге? Страна изуродована бомбежками, правительство свергнуто, Муамар Каддафи зверски убит, контроль над добычей важных ресурсов получен. Операция НАТО закончилась 31 октября 2011 года, но гражданская вой­на продолжается уже 10 лет и конца ей не видно.

Иракских беженцев тоже немало. Как все начиналось? Военная операция США и их союзников «Буря в пустыне» в 1990-е. В 2003 году — еще одна операция под громким названием «Иракская свобода». Руководитель страны зверски убит. Провели реформу по-американски: за бесценок приватизировали госпредприятия, ликвидировали партию БААС, расформировали национальную армию. Так США несут в другие страны свободу «демократическими» бомбами и ракетами. В Ираке количество жертв среди мирного населения составило несколько сотен тысяч человек. Резко выросло число безработных, упал уровень жизни, потекла река мигрантов в ЕС, но зато получили контроль за добычей дешевых углеводородов.

Можно приводить и другие примеры, показывающие, как происходит «демократизация» стран, попавших под влияние руководства НАТО, за спиной которого скрываются транснациональные корпорации. Бумеранг в виде потока беженцев вернулся к тем, кто создавал для этого условия. Посеявшие когда-то ветер, сегодня пожинают бурю.

— Тема нелегальных мигрантов на границе с Литвой сегодня активно обсуждается в СМИ. Давайте разберемся, кто виноват, что мигранты направились в Литву?

— Причиной роста потоков мигрантов на территорию европейских государств стал военный конфликт. Люди бегут от войны, спасая свои семьи. Толерантная Европа ведь сама пригласила пострадавших на Ближнем Востоке. И что мы видим? Вывели несчастных на белорусско-литовскую границу и открыли стрельбу поверх голов. Литва самостоятельно спровоцировала этот миграционный кризис, потому что до настоящего момента Беларусь обеспечивала миграционную безопасность Европейского союза. Действовали соответствующие договоры с ЕС в области приграничного сотрудничества. Они были взаимовыгодными. Но хватило всего лишь нескольких дней, чтобы ЕС, в том числе усилиями Литвы, вышел из этих договоров с Беларусью. И мы видим, что вместо того, чтобы пытаться в правовом поле регулировать эти вопросы, создавать условия для размещения беженцев, обеспечивать базовые права человека — все то, за что на словах так ратует и Брюссель, и Литва, — они начали просто откровенно над людьми издеваться. И здесь ни о какой гуманности не идет и речи.

— Сегодня стало очевидно, что на конструктивное взаимодействие Запад идти не хочет. При этом усиливает провокационную и деструктивную деятельность. Какие следует искать механизмы и методы защиты своих граждан и страны в целом?

— Как правило, слабых съедают хищники. Нам же надо становиться сильнее во всех областях: экономической, политической, военной, информационной. Подписанный Президентом Закон «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя» и изменения в Закон «О чрезвычайном положении» свидетельствуют о том, что государство в полном объеме берет на себя обязательства гарантии безопасности общества и личности. Особое значение приобретает и выстраивание вместе с союзниками своеобразного противовеса деструктивным силам для сохранения независимости. Защита гражданских свобод и национальных интересов является первостепенной задачей не только на ближайшие годы, но и на перспективу. Повторно допускать внедрения чужих сценариев по дестабилизации и разрушению страны мы не позволим. Беларусь у нас одна. И наша главная общая задача — быть преданными своей стране и сберечь ее для потомков.

— Что для Вас означает слово «преданность»?

— Слово «преданность» так высокопарно звучало до августа, а сейчас оно звучит совсем иначе. Я понял, что такое преданность на уровне государства. Это отстаивание интересов своей страны в условиях гибридной агрессии. Доказательств агрессии против нашей страны за последний год видели более чем предостаточно. Мы должны четко понимать, что происходит вокруг нас, каково наше место в этой стремительно меняющейся системе координат, насколько мы способны быстро адаптироваться, отвечая на современные вызовы и угрозы. В этой ситуации достойный ответ могут дать только преданные своему делу люди.

Ирина КОНОВАЛОВА

Фото Марины ВАСИЛЬЕВОЙ

sozhnews.by