Летние каникулы – самое любимое время года у детей. Но увеличение количества свободного времени, которое они часто проводят без должного контроля со стороны взрослых, может привести к угрозе жизни и здоровью, а также совершению правонарушений. Хороший отдых детей, напоминает прокуратура района, – ответственность родителей.

Игра со спичками или зажигалками – один из примеров типичной детской шалости, которая может оказаться смертельной. Так, 10 июля текущего года в Широком несовершеннолетний поджег стог сена, что едва не привело к трагедии. В этот же день подобный случай произошел и в деревне Великий Мох. Ребенок играл со спичками и поджег солому в сарае. Подобное баловство владелец дома оценил в 600 рублей. А ведь все могло закончиться гораздо хуже.

Летом взрослые и дети устремляются к водоемам, однако отдых на воде представляет собой определенную опасность. И если взрослые гибнут в основном по собственной халатности, то гибель детей, как правило, остается на совести родителей. Не игнорируйте правила поведения на воде. Старайтесь держать ребенка в поле своего зрения, когда он находится в воде. Для детей, которые плохо плавают, применяйте специальные средства безопасности, надувные нарукавники или жилеты. Строго контролируйте нахождение ребенка в воде, чтобы избежать переохлаждения. Не стесняйтесь сделать замечание несовершеннолетним, нарушающим правила поведения на воде, или даже сообщить об этом в соответствующие органы, ведь, как говорится, чужих детей не бывает.

Падение – распространенная причина ушибов, переломов костей, серьезных травм головы. Чаще всего это падение в открытые люки и с высоты: гаражей, заборов, деревьев. Самые печальные случаи – выпадение из окон. Причем из окон выпадают не только малыши, но и ребята постарше. Подобные моменты можно предотвратить, если не разрешать детям лазить в опасных местах, устанавливать ограждения на ступеньках, окнах и балконах. Необходимо объяснять, почему опасны игры на строительных площадках, участках, где проводятся ремонтные работы, в заброшенных зданиях и т.д.

За истекшие полгода в нашем районе зарегистрировано 137 обращений несовершеннолетних за медицинской помощью в связи с получением травм. Среди них 41 случай переломов конечностей, одна внутричерепная травма, один термический ожог и 3 случая отравления. Ядовитые вещества, медикаменты, отбеливатели, кислоты, яды для крыс и насекомых ни в коем случае нельзя хранить в бутылках для пищевых продуктов – дети могут по ошибке выпить их. Такие вещества следует держать в плотно закрытых маркированных контейнерах в недоступном для них месте.

Помните! Поздним вечером и ночью детям и подросткам законодательно запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых. Несовершеннолетним запрещено курить, употреблять токсические, наркотические вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво. Кроме того, подростки часто совершают и другие противоправные действия: кражи в торговых точках и с чужих подворий. Напоминаем: ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей образует состав административного правонарушения, а в определенных случаях, при оставлении ребенка в опасности вследствие отсутствия должного присмотра за ним, влечет уголовную ответственность. Согласно статье 10.3 Кодекса об административных правонарушениях:

1. Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей, повлекшее совершение несовершеннолетним деяния, содержащего признаки административного правонарушения либо преступления, но не достигшим ко времени совершения такого деяния возраста, с которого наступает административная или уголовная ответственность за совершенное деяние, влечет наложение штрафа в размере до 10 базовых величин.

2. Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по сопровождению несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет либо по обеспечению его сопровождения совершеннолетним лицом в период с двадцати трех до шести часов вне жилища влечет наложение штрафа в размере до 2 базовых величин.

Придерживайтесь правил безопасного поведения в быту, в общественных местах, во время отдыха на природе, вблизи водоемов. Не оставляйте малолетних детей без присмотра ни на минуту. Воспитывайте у них навыки культуры безопасного поведения, демонстрируя на собственном примере осторожность в обращении с огнем, газом, водой, бытовой химией, лекарствами, а также в общении с незнакомыми людьми.

– Напоминание несовершеннолетним о соблюдении элементарных правил безо-пасности и должный контроль за их соблюдением спасет здоровье ваших детей, – подчеркнула помощник прокурора Виктория Стрижнева.

Ирина ШУТОВА