Поддержка малого и среднего бизнеса остается одним из важнейших приоритетов государства.

ФОТО БЕЛТА

Успешный старт

Механизм предоставления поручительств по банковским кредитам для развития малого бизнеса уже достаточно долгое время применяется в мировой практике. Некоторые страны успели наработать немалый опыт в этом вопросе. В нашем государстве подобную услугу хотели запустить совместно с международными финансовыми институтами еще в конце 1990-х и начале 2000-х. Но, видимо, на тот момент идея показалась несостоятельной, и от нее отказались. Однако два года назад Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей дал возможность предоставления гарантии для долговых обязательств малого бизнеса. И сегодня проект успешно помогает развивать частное дело.

Генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Петр Арушаньянц отмечает, что за время работы гарантийного фонда выдали 44 поручительства для субъектов малого предпринимательства, которые обеспечивают кредитные ресурсы на сумму более 3,4 млн белорусских рублей.

— Механизм работы предоставления гарантий на кредиты банков-партнеров удобен для малых предпринимателей. Классический пример — клиент покупает самосвал, который становится предметом залога. Банк принимает его в залог с пониженным коэффициентом, обеспечивая тем самым определенную часть кредита. Остальную часть по договоренности с банком-партнером обеспечивает фонд поддержки.

При этом за услуги фонда владелец бизнеса выплачивает только 1,25 процента от суммы поручительства. В число банков-партнеров, с которыми сотрудничает Белорусский фонд поддержки предпринимателей уже долгое время, входят пять банков — Банк Дабрабыт, Белагропромбанк, МТБанк, Беларусбанк, Белинвестбанк. Накануне было подписано соглашение еще с двумя партнерами — Банком «Решение», Банком ВТБ (Беларусь), и сейчас с ними отрабатываются механизмы будущей совместной работы.

— Мы предоставляем поручительства по кредитам и лизингам банков. Сумма поручительства на начальном этапе доходила до 120 тысяч рублей, но в течение двух лет мы увеличили ее уже до 190 тысяч рублей. Поручительством фонда покрывается до 60 процентов задолженности по кредитному договору либо контрактной стоимости по договору лизинга. При этом речь идет только об основном долге — по кредитным процентам и штрафным санкциям гарантии фонда не предоставляются, — пояснил Петр Арушаньянц.

Механизм работы предоставления гарантий на кредиты банков-партнеров удобен для малых предпринимателей.

Эффективный механизм

За два года работы гарантийный фонд успел показать свою эффективность. За этот период из 44 проектов был всего один случай раскрытия гарантии, он выплачен:

— Сейчас прорабатывается вопрос по взаимодействию с организацией по возврату средств. У субъекта временно отсутствовали финансы, он не мог выполнять свои обязательства перед банком. Возникла длительная задолженность — более двух месяцев. А это тот период, когда нашим гарантийным фондом начинается возмещение ресурсов. Проблемный клиент сегодня продолжает работать — производит техническую продукцию, продает ее своим партнерам. Вместе с тем он все еще финансово нестабилен. Предприятие работает с нами по графику — возмещает средства. В целом наша работа за два года демонстрирует, что методика отбора проектов для предоставления гарантий эффективная и статистика нашей деятельности соответствует всем закладываемым ранее параметрам.

За время работы гарантийного фонда были выданы поручительства, которые обеспечивают кредитные ресурсы на сумму более 3,4 млн белорусских рублей.

Вместе с тем Петр Арушаньянц отмечает: когда фонд только начинал деятельность, ожидалось, что будет несколько большая активность в его работе:

— Это обусловлено тем, что во всем мире механизм гарантийного фонда применяется довольно широко. Впрочем, иностранные гарантийные фонды, на которые мы опирались при создании нашего, среди них Россия, Казахстан, Армения, страны ЕС, развивались по той же схеме, что и мы сегодня. Как правило, в течение двух-трех лет аналогичные фонды работают в режиме нарабатывания практики — выдают 10—15 гарантий в год. После этого этапа они расширялись до нескольких сотен, а впоследствии до нескольких тысяч гарантий в год. Мы идем по классическому сценарию развития.

По словам Петра Арушаньянца, во многом на работу фонда повлияла и разбушевавшаяся пандемия. Снижение деловой активности наблюдается во всем мире, и наша страна не исключение:

— Это отражается и на кредитовании бизнеса. Ситуация с пандемией в определенной степени сокращала экономическую активность и кредитование малого бизнеса. Меньше становилась и потребность в обеспечении этих кредитов через поручительство. Также наблюдается тенденция перекредитования предпринимателей. При этом сегодня мы рассматриваем даже такие предложения, но в специфику фонда не входит работа с проблемными кредитами. Поэтому мы анализируем, в связи с чем возникает перекредитование. Например, если клиент переходит из одного банка в другой и реструктуризирует долги, то этот сценарий нам подходит.



Сумма поручительства составляет 190 тысяч рублей.

Портфельные гарантии

Говоря о перспективах развития гарантийного фонда, Петр Арушаньянц заметил, что в данный момент рассматривается возможность работы с портфельными гарантиями:

— Мы ориентируемся на развитие портфельных гарантий, когда банк принимает решение по выдаче поручительства без направления в гарантийный фонд документов. Ими мало кто занимается в мире. Сейчас мы прорабатываем вопрос с российскими партнерами, изучаем их методики, чтобы в среднесрочной перспективе внедрить их в Беларуси.