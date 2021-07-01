Выпускницы СДЮШОР «Спарта» Виктория Шаповалова и Ирина Чуянкова приняли участие в Республиканских олимпийских днях молодежи. В соревнованиях приняло участие более 40 девушек из всех регионов страны. Воспитанницы Виктора Столыбко и Сергея Прокопчука стали бронзовыми призерами: Виктория — в индивидуальной гонке на дистанции 15 км, а Ирина – в групповой на 70 км. Этот результат позволил им попасть в списки Национальной сборной Республики Беларусь по велоспорту следующего года.

Кроме того, 25-26 июня в Олимпийских днях молодежи Гомельской области в упорной спортивной борьбе команда велосипедистов «Спарты» сумела подняться на серебряную ступень пьедестала почета, уступив первенство команде из Речицы.

В старшей возрастной группе Юлия Ткачева стала обладательницей золота в групповой гонке, а Сергей Куриленко стал третьим в индивидуальной гонке на 10 км.

Среди ребят младшего возраста в групповой гонке воспитанницы «Спарты» заняли весь пьедестал почета: Ирина Чуянкова стала первой, Виктория Шаповалова – серебряный призер, у Юлии Старовойтовой третье место.

В индивидуальной гонке девушки также не уступили места на пьедестале: Ирина Чуянкова завоевала золотую медаль, Александра Бондаренко – серебряную, Юлия Старовойтова — бронзовую.

Поздравляем призеров и их тренеров!