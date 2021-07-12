В райцентре в гараже сгорел автомобиль



В последний день июня в 14 часов 55 минут в службу спасения поступило сообщение о пожаре в гаражном кооперативе по 2-му Базарному переулку райцентра. Оказалось, что загорелся автомобиль внутри одного из гаражей. Огонь потушили, но имущество внутри гаража и легковой автомобиль «Ниссан Альмера» уничтожены, стены и пол на всей площади помещения получили повреждения. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ.

РОЧС напоминает: место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов на расстоянии не менее разлета искр и обеспечено одним порошковым огнетушителем с массой огнетушащего вещества не менее 8 кг.

Неправильная эксплуатация печи привела к пожару



Ранним утром 4 июля в службу МЧС поступило сообщение о пожаре в бане в Потаповке. Баня уничтожена полностью. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия произошедшего – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

Согласно правилам пожарной безопасности, эксплуатировать отопительные печи с явными нарушениями – трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой и при отсутствии предтопочного металлического листа – запрещено. Не допускайте также перекала печи.

Украл, а продать не успел



В тот же день в правоохранительные органы обратился 52-летний житель Гомеля с заявлением о пропаже имущества в дачном доме в п. Боец. Выяснилось, что вечером 2 июля неработающий житель Старой Буды разбил оконное стекло, проник внутрь и похитил 2 бензотриммера и другое имущество. Похищенное изъято. В отношении последнего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь.