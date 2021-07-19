В Буда-Кошелеве в водоеме утонул мужчина

9 июля в 21-21 в службу спасения поступил звонок об утонувшем мужчине в водоеме по ул. Озерной Буда-Кошелева. Как оказалось, 58-летний житель райцентра с внучкой пришел на копань, решил искупаться, нырнул и пропал. В 22.50 тело мужчины извлекли из воды.

Уважаемые жители! РОЧС напоминает, что купаться можно только в разрешенных местах. В Буда-Кошелевском районе местом массового отдыха граждан у воды определено озеро Климкова (пляж), расположенное в аг. Коммунар.

Горят сараи

10 июля в н.п. Великий Мох Кошелевского сельсовета горел сарай. К счастью, пострадавших нет. Предварительная версия произошедшего – неосторожное обращение с огнем. А 12 июля загорелся сарай в райцентре по ул. Ломоносова. Причина возгорания, по всей вероятности, аналогичная.

Спасатели предупреждают: оставлять без присмотра зажженные свечи, курить в кровати или ином месте для сна, выбрасывать непотушенные сигареты, спички из оконных проемов, с балконов (лоджий) многоквартирных жилых домов, в стволы мусоропроводов, мусорные контейнеры, баки, урны на придомовой территории строго запрещено.

Подготовили Наталья ЛОГУНОВА, Антонина Тарасова