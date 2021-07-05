Действовал с особой жестокостью



Трагедия разыгралась вечером 26 июня в Ивольске. Виной, конечно же, стал алкоголь. После совместного застолья между 51-летним жителем Гомельского района и 55-летним местным жителем завязалась ссора. В ходе драки первый нанес несколько ударов кулаком в лицо последнему, отчего тот потерял сознание. Тут бы оказать медицинскую помощь пострадавшему, но обидчик, наоборот, сел за руль автомобиля БМВ и совершил наезд на лежавшего на земле мужчину, в результате чего потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Горе-водитель задержан, против него возбуждено уголовное дело.

Криминальное трио



Еще в апреле разработали преступную схему два работника РУП «Белоруснефть-Особино» – мастер и кладовщик склада готовой продукции – и водитель одного из транспортных предприятий областного центра. В период с 6 по 15 апреля, получая для реализации на складе дорогостоящую продукцию, оформляли ее под видом выбытия более дешевой. Таким образом, предприятию причинили ущерб на сумму 4087 рублей.

В отношении участников противоправных действий возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 210 УК Республики Беларусь.

Отдых мог обернуться трагедией



Уроком на всю жизнь послужат для юных жителей Буда-Кошелева события прошлого четверга. 6 молодых людей в возрасте 15-16 лет, учащихся учреждений образования райцентра, отправились купаться на озеро в д. Кошелево. Помимо купальных принадлежностей, прихватили с собой и спиртное, которое согласилась им купить родственница одного из ребят.

Купались, пили, словом, отдыхали. Спустя время четверо из них отправились домой, а двое остались на берегу озера. Однако жара и спиртное сделали свое дело. Неравнодушные граждане, заметив молодых людей в критическом состоянии, вызвали скорую. В больнице юношам поставили диагноз «алкогольная интоксикация» и оказали неотложную помощь.

К счастью, для ребят все закончилось благополучно. Но сама возникшая ситуация очень тревожит: мало того, что подростки купались в запрещенном месте и без присмотра взрослых, вовсе непонятна позиция женщины, которая, оказав медвежью услугу, приобрела спиртные напитки несовершеннолетним.

Уважаемые родители, лето – прекрасное время для активного и здорового отдыха ваших детей. И во многом именно от вас зависит, как он будет организован. Доверяйте своему ребенку, но и контролируйте его времяпрепровождение.

Подготовила Наталья ЛОГУНОВА