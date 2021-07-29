— Главе государства доложено, что собраны новые бесспорные объективные данные о том, что так называемая бэчебэшная символика в виде полотна бело-красно-белых цветов использовалась как обязательный элемент униформы ряда карательных батальонов. Мы завершаем подготовку материалов для обращения в Верховный Суд с целью признания этого полотна экстремистской символикой.

И пока «змагары» обижаются, воют, строчат 1500-е гневное сообщение в свои экстремистские «тележки», собирают комментарии «нiбыта» историков и «аналитиков», патриоты нашей страны аплодируют стоя. Наконец-то. Давно пора!

Нарвались сами

Искажение исторической правды и попытки переписать прошлое в выгодном для себя ключе — это самые настоящие элементы гибридной войны, которая развернулась против государства. Причем, белорусы всегда трепетно относились к этому вопросу. Слишком дорогой ценой в свое время нам досталась мирная и благополучная жизнь. Для большинства белорусов, воспитанных на примерах героизма наших земляков в годы Великой Отечественной войны, бчб-флаг имеет единственное значение: это знамя предателей Родины, вставших на сторону оккупантов нашей республики, говорит сенатор Андрей Шишкин.

И, как показали события августа прошлого года, опасения по поводу возможной попытки реванша небеспочвенны. Неофашисты и экстремисты всех мастей вновь появились на улицах наших городов под бчб-знаменами. И цели у них те же, что и у их предшественников, верно служивших оккупантам, — разрушать и уничтожать…

При этом политический обозреватель «СБ. Беларусь сегодня» Дмитрий Крят напоминает «змагарам», что до определенного времени их никто не трогал. Митинги под «бэчебэ» в «Куропатах», 100-летие БНР… Хотели отпраздновать (если кто-то считает это праздником) — пожалуйста! Все было официально, предоставили площадку. Никто не трогал и магазин symbal.by с тематической символикой. Кроме того, ежегодные «Чарнобыльскi шлях» и «День воли» проходили под бчб, и никто за тряпицу претензий не предъявлял. Но год назад, обращает внимание обозреватель, протестующие сделали максимум для того, чтобы вывести ее за правовое поле:

— Бчб они превратили еще и в символ бунта, беспорядков на улице и беззакония. Это была та красная черта, после которой с «прыхiльнiкамi» начался совсем другой разговор. Причем, заметьте, в первые дни мятежа исключительно за полотнище тоже никого не дергали и «змагары» начали откровенно борзеть.

Напомним, символику развешивали на окнах, в подъездах, на заборах, даже на административных зданиях, чуть ли не в детских садах, рисовали ее на асфальте и на скамейках — всюду! — цинично показывая «мы победили!». Более того, под ней перекрывались улицы, замыкались рельсы на железных дорогах, звучали призывы «мочить ябатек»…

— Это уже откровенный экстремизм. Тут уж извините, сами нарвались. Вас долго терпели, делали первое предупреждение, второе, третье, четвертое, пятое… Но если вы уже под бчб пошли войной, сами ее попытались разжечь, так будьте готовы, что ответ войной и получите, — комментирует Дмитрий Крят.

Получается, «змагары» сами превратили свой символ в знак экстремизма. Для большинства белорусов бчб теперь прочно ассоциируется с попыткой развала страны, с призывами к насилию, к свержению законного строя, с попыткой государственного переворота.

Андрей Шишкин, член Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания, главный редактор рогачевской районной газеты «Свабоднае слова»:

— Предатели Родины, вставшие в годы Великой Отечественной войны на сторону оккупантов нашей республики, эти мрази, присягнувшие на верность сначала Кайзеру, а затем и Гитлеру, принесли нам, белорусам, неисчислимые беды и страдания, навсегда сделав бчб-флаг знаком измены и позора. Ну и, конечно же, символом геноцида белорусского народа, кровавых зверств и преступлений против человечности.



Я хорошо помню, как в 1995 году, на республиканском референдуме, одним из которых был вопрос о государственной символике, белорусы сделали свой выбор — отправили навязанное нам оппозиционными депутатами после развала ­­СССР клеймо изменников Отечества — бчб-флаг — на свалку истории. И как мы тогда думали, навсегда.



Считаю, что признание на законодательном уровне бчб-флага экстремистской символикой не только станет выражением отношения подавляющего большинства белорусов к данной символике, но и нанесет ощутимый удар по идеологии внутренних террористов, пытающихся уничтожить Беларусь.

Елена Дашкевич, заместитель директора Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Беларуси по идеологической, воспитательной работе и социальным вопросам:

— Использование искаженных политических фактов в угоду деструктивным политическим решениям, направленных на ослабление государственности, разрушение традиционной культуры и духовности белорусов недопустимо. Нельзя отрицать, что бело-красно-белая символика имеет место в истории становления и развития белорусской государственности. Но в истории имеются примеры, наглядно демонстрирующие, что бело-красно-белый флаг не стал символом единства народа, олицетворением его развития, достижений и успехов.

Из-за активного использования его белорусской оппозицией в конце XX — начале XXI веков он стал восприниматься частью белорусского общества как протестный. При этом важно помнить, что приверженцы такой символики так и не сумели достойно выражать национально-государственные интересы, сотрудничая с оккупантами в конце Первой мировой войны и в годы Польско-советской войны (1919—1921 гг.).

Бело-красно-белый флаг стал выразителем не только оппозиционных настроений, но и символом эгоистичной политики, направленной на удовлетворение личных интересов ряда «национальных деятелей», которые бежали за границу в самые сложные для страны моменты.

Нельзя допускать ни повторения, ни популяризации ошибок прошлого. Сейчас важно принятие твердых решений и действий, способных отстоять важнейшие достижения и ценности нашего народа и государства.

Бчб-полотно никогда не было символом борьбы за независимость государства, а скорее наоборот. Его адепты всегда стояли под ним с опущенной головой и согнутыми коленями, выпрашивая бонусы, прежде всего для себя, у сильных мира сего.

Сплошное беззаконие

Член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Марина Ленчевская напоминает: государственные символы устанавливаются Конституцией и специальными законами. Какие-либо изменения в данном случае могут быть только в рамках правового поля. Например, путем проведения референдума. Депутат подчеркивает:

— Все остальные попытки изменения государственной символики противоречат закону, а уж если такая символика используется для свержения конституционного строя, то любое уважающее себя государство должно принять конкретные меры. В этой связи заявление о признании бчб-символики экстремистской в полной мере соответствует нормам права, предсказуемо, логично и положительно воспринято истинными патриотами Беларуси.

И еще одно важное замечание, на которое обращает внимание Марина Ленчевская: бчб-полотно никогда не было символом борьбы за независимость государства, а скорее наоборот. Его адепты всегда стояли под ним с опущенной головой и согнутыми коленями, выпрашивая бонусы, прежде всего для себя, у сильных мира сего.

Но за все нужно платить, цена их — суверенитет, независимость нашей страны и благополучие белорусского народа. Так о какой независимости идет речь? Скорее бчб-полотно — это символ кабалы и лакейства.

Владимир Габров, руководитель центра специальной подготовки допризывной молодежи «Скиф» (Речица):

— Ни я, ни мои близкие никогда не забудем преступлений нацистов и тех, кто под бело-красно-белыми тряпками предавал Родину. Для нас это просто неприемлемо. Уже давно нужно было законодательно запретить распространять эту коллаборационистскую символику.



Люди, это же символы предателей! Какие здесь могут возникать вопросы? Или мы будем пропагандировать этот фашизм? Тогда в какой стране вы хотите жить? Что уже забыли про каждого третьего, убитого в Великой Отечественной войне?



Так надо напоминать чаще, рассказывать детям. Я так и делаю. О том, что между этой символикой и фашизмом есть прямая связь, что ее использовали коллаборационисты, чтобы привлечь часть мирного населения на свою сторону. Играли с нациями, обещали бонусы, плюсики, лошадей, земли, деньги, чтобы только людей переманить на свою сторону. Дабы они предавали свою Родину. Малодушные так и поступали. За свиней продавали своих близких и родственников. Это мерзко. Погибла большая часть гражданского населения. Не тех, кто был с оружием в руках, а обычных мирных жителей. Зачастую немцы воевали не с военнослужащими, а просто уничтожали людей. Мы им не нужны были. Они хотели сделать нас рабами. И под этими рабскими символами в прошлом году стояла наша молодежь…

Сейчас оппозиция ссылается на каких-то непонятных псевдоученых, которые просто переврали нашу историю. Понятно, что после развала Советского Союза люди хотели есть, работать и растить детей. И сейчас радикалы пеняют на то, что несколько лет бчб был официальным флагом, что Президент именно под ним пришел к власти. Однако после вступления в должность Главы государства он первым же делом провел референдум, на котором эту фашистскую ерунду поменяли. Об этом что, забыли?