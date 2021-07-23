26 июля с 12.00 до 13.00 «прямую линию» по телефону в Гомеле 8 (0232) 50-20-48 проведет член Совета Национального собрания Республики Беларусь Владимир Олегович КОТОВИЧ.

27 июля с 15.00 до 17.00 «прямую линию» по телефону 2-12-48 по вопросам, касающимся противодействия преступности и коррупции, обеспечения личной и имущественной безопасности граждан, приема и прохождения службы в ОВД, а также оказания охранных услуг, проведет начальник ОВД райисполкома Виталий Юрьевич ПОДЗЕРУН.

29 июля с 13.00 до 14.00 «прямую линию» с жителями Буда-Кошелевского района проведет первый заместитель начальника главного управления землеустройства Гомельского облисполкома Людмила Андреевна Кулинич.

Обратиться с вопросами можно: по предварительной записи в райисполкоме по тел.

8-02336-7-50-00 или главном управлении по тел. 8-0232-34-75-74 (записавшимся позвонят в указанное время приема); лично позвонив по тел. 8-0232-34-75-90 (в указанное время приема).