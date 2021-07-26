«У меня есть земельный участок. На нем расположено несколько капитальных строений, одно из которых я хотел бы продать. Нужно ли оформлять документы на землю под планируемое на продажу строение?»

Александр

– В данном случае есть два варианта решения сложившейся ситуации. Первый: вы продаете капитальное строение, не выделяя при этом под него земельный участок. Тогда к покупателю перейдет доля в праве на земельный участок, которая будет пропорциональна площади капитального строения. Другими словами, земельный участок будет предоставлен собственникам капитальных строений на долевом праве аренды. Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех его участников.

Второй вариант – это раздел земельного участка. Но здесь есть некоторые нюансы. Земельные участки, согласно Кодексу Республики Беларусь о земле, могут быть делимыми и неделимыми. Делимым является земельный участок, который может быть разделен на части, каждая из которых после раздела образует новый земельный участок. И это не приведет к нарушению градостроительных регламентов, природоохранных требований, противопожарных, санитарных, строительных и иных норм и правил. В других случаях земельный участок признается неделимым.

При разработке проекта деления земельного участка обязательным условием является наличие возможности обеспечения для каждого из образованных в результате деления земельных участков подъездов, проходов для организации доступа к соответствующим участкам, т. е. вариант раздела земельного участка технически не всегда возможен.

Независимо от того, какой вариант выберите вы, в первую очередь стоит исходить из рационального и эффективного использования земельного участка, в том числе с позиции удобства всех участников долевой собственности, – разъяснили в отделе землеустройства Буда-Кошелевского райисполкома.

Елена БЕЛКО